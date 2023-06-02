https://sputnikarabic.ae/20230602/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تضرب-جيشها-باستخدام-غراد--1077670130.html
القوات المسلحة الأوكرانية تضرب جيشها باستخدام "غراد"
القوات المسلحة الأوكرانية تضرب جيشها باستخدام "غراد"
أعلن سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" أن طاقم المدفعية الأوكرانية أطلق النار على الوحدات الأوكرانية المنسحبة باستخدام راجمات غراد على... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T10:17+0000
2023-06-02T10:17+0000
2023-06-02T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال زيبنسكي: "شن العدو ضربات باستخدام غراد على وحداته المنسحبة".وبحسب رئيس المركز الصحفي، فإن خسائر الجانب الأوكراني في القوى العاملة بلغت فصيلة. في الوقت نفسه، استسلم سبعة أشخاص.بدأت القوات الأوكرانية في التراجع بعد أن صد الجيش الروسي محاولتين لمهاجمته في منطقة مولتشانوف، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 شباط/ فبراير عام 2022، بهدف حماية مدنيي دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف مدة ثماني سنوات.ووقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 30 أيلول/سبتمبر من عام 2022، مع رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا، وتشكيل كيانات جديدة داخل روسيا، بعد استفتاء شعبي في الأقاليم الأربعة.وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية، لتحرير باقي أراضي الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا، وحماية مواطنيها من التوجهات النازية لأوكرانيا والقضاء على هذه التوجهات، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230602/المقاتلة-الروسية-سو-35-تكتشف-طائرة-أوكرانية-وتدمرها-فيديو-1077669480.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات المسلحة الأوكرانية تضرب جيشها باستخدام "غراد"
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أعلن سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" أن طاقم المدفعية الأوكرانية أطلق النار على الوحدات الأوكرانية المنسحبة باستخدام راجمات غراد على محور كوبيانسك.
وبحسب رئيس المركز الصحفي، فإن خسائر الجانب الأوكراني في القوى العاملة بلغت فصيلة. في الوقت نفسه، استسلم سبعة أشخاص.
بدأت القوات الأوكرانية في التراجع بعد أن صد الجيش الروسي محاولتين لمهاجمته في منطقة مولتشانوف، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.
وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 شباط/ فبراير عام 2022، بهدف حماية مدنيي دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف مدة ثماني سنوات.
ووقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 30 أيلول/سبتمبر من عام 2022، مع رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا، وتشكيل كيانات جديدة داخل روسيا، بعد استفتاء شعبي في الأقاليم الأربعة.
وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية، لتحرير باقي أراضي الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا، وحماية مواطنيها من التوجهات النازية لأوكرانيا والقضاء على هذه التوجهات، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا.