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بوشيلين: أمريكا تكرر تجربتها بدعم الإرهاب في أوكرانيا كما فعلت داخل سوريا
بوشيلين: أمريكا تكرر تجربتها بدعم الإرهاب في أوكرانيا كما فعلت داخل سوريا
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن "الولايات المتحدة دعمت المرتزقة في أوكرانيا بكافة الوسائل المتاحة من أجل إضعاف روسيا، على... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T12:55+0000
2023-06-02T12:55+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك
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وذكر بوشيلين في تصريح للوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الخميس: "ما يجري في أوكرانيا لا يختلف عما حصل في سورية، حيث نشطت الأجهزة الأمنية الغربية بقيادة الولايات المتحدة لجلب الإرهابيين والمرتزقة ودعمهم بالمال والسلاح، لمحاربة الحكومة الشرعية في سوريا، وهذا ما يحصل الآن ضد روسيا في أوكرانيا".ولفت بوشيلين إلى أن "موقف الشعب في دونباس تجاه الممارسات الأمريكية في أوكرانيا سلبي جداً، والولايات المتحدة تعتبر شريكاً مباشراً في الجرائم العدوانية التي ترتكبها التشكيلات المسلحة للنظام الأوكراني في دونباس".كما بينت عضو لجنة العلاقات الدولية وممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، ناتاليا ميكنوروفا، في تصريح لـ"سانا" أن "الحرب الإرهابية ضد سورية كانت مدعومة من قبل الأنظمة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، وهذه هي الآليات التي تستخدمها الأجهزة الأمنية الأمريكية في محاربة الحكومات الشرعية الرافضة لهيمنتها".ونوهت إلى أن "النجاحات التي حققتها سوريا على المستوى الدبلوماسي تدل على أن التمسك بالمواقف المبدئية الثابتة سيؤدي حتماً إلى انتصار الحق مهما طال الزمن.
https://sputnikarabic.ae/20230531/سوريا-تندد-بهجوم-نظام-كييف-على-موسكو-1077609839.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار سوريا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك

بوشيلين: أمريكا تكرر تجربتها بدعم الإرهاب في أوكرانيا كما فعلت داخل سوريا

12:55 GMT 02.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن "الولايات المتحدة دعمت المرتزقة في أوكرانيا بكافة الوسائل المتاحة من أجل إضعاف روسيا، على غرار ما اتبعته واشنطن سابقاً في سوريا أيضاً".
وذكر بوشيلين في تصريح للوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الخميس: "ما يجري في أوكرانيا لا يختلف عما حصل في سورية، حيث نشطت الأجهزة الأمنية الغربية بقيادة الولايات المتحدة لجلب الإرهابيين والمرتزقة ودعمهم بالمال والسلاح، لمحاربة الحكومة الشرعية في سوريا، وهذا ما يحصل الآن ضد روسيا في أوكرانيا".
ولفت بوشيلين إلى أن "موقف الشعب في دونباس تجاه الممارسات الأمريكية في أوكرانيا سلبي جداً، والولايات المتحدة تعتبر شريكاً مباشراً في الجرائم العدوانية التي ترتكبها التشكيلات المسلحة للنظام الأوكراني في دونباس".
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كما بينت عضو لجنة العلاقات الدولية وممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، ناتاليا ميكنوروفا، في تصريح لـ"سانا" أن "الحرب الإرهابية ضد سورية كانت مدعومة من قبل الأنظمة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، وهذه هي الآليات التي تستخدمها الأجهزة الأمنية الأمريكية في محاربة الحكومات الشرعية الرافضة لهيمنتها".

وتابعت: "نرى جهود الشعب السوري ونضالاته بقيادة الرئيس بشار الأسد التي حققت النصر على الإرهاب الدولي".

ونوهت إلى أن "النجاحات التي حققتها سوريا على المستوى الدبلوماسي تدل على أن التمسك بالمواقف المبدئية الثابتة سيؤدي حتماً إلى انتصار الحق مهما طال الزمن.
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