https://sputnikarabic.ae/20230531/سوريا-تندد-بهجوم-نظام-كييف-على-موسكو-1077609839.html
سوريا تندد بهجوم نظام كييف على موسكو
سوريا تندد بهجوم نظام كييف على موسكو
أدانت سوريا اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابي بطائرات دون طيار الذي نفذه نظام كييف مستهدفا موسكو، معلنة تضامنها مع روسيا قيادة وشعبا. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T11:35+0000
2023-05-31T11:35+0000
2023-05-31T11:35+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877837_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_44d36fdddae454a4ddc9f544772209d2.jpg
وصرح مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) أن "سوريا تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بشن عدوان بالطائرات المسيرة على موسكو".وأضاف المصدر: "سوريا تعرب عن تضامنها المطلق مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية، وهي على ثقة بقدرتهم على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية السافرة لنظام كييف، واتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن حرمة الأراضي الروسية وسلامة مواطنيها".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".كما أكدت الدفاع أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما أفقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230531/زاخاروفا-موقف-الغرب-من-هجمات-المسيرات-على-موسكو-دنيء---عاجل-1077601905.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877837_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dc8291edc173b6ab5a1011820d4deb41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا
سوريا تندد بهجوم نظام كييف على موسكو
تابعنا عبر
أدانت سوريا اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابي بطائرات دون طيار الذي نفذه نظام كييف مستهدفا موسكو، معلنة تضامنها مع روسيا قيادة وشعبا.
وصرح مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)
أن "سوريا تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بشن عدوان بالطائرات المسيرة على موسكو".
هذا العدوان يشكل تصعيداً كبيراً في العدوان الأطلسي (الناتو) على روسيا الاتحادية، ويمثل تهديدا جدياً للأمن والاستقرار الدوليين.
وأضاف المصدر: "سوريا تعرب عن تضامنها المطلق مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية، وهي على ثقة بقدرتهم على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية السافرة لنظام كييف، واتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن حرمة الأراضي الروسية وسلامة مواطنيها".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".
كما أكدت
الدفاع أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما أفقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.