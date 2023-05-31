https://sputnikarabic.ae/20230531/سوريا-تندد-بهجوم-نظام-كييف-على-موسكو-1077609839.html

سوريا تندد بهجوم نظام كييف على موسكو

سوريا تندد بهجوم نظام كييف على موسكو

أدانت سوريا اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابي بطائرات دون طيار الذي نفذه نظام كييف مستهدفا موسكو، معلنة تضامنها مع روسيا قيادة وشعبا. 31.05.2023, سبوتنيك عربي

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أخبار سوريا اليوم

روسيا

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وصرح مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) أن "سوريا تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بشن عدوان بالطائرات المسيرة على موسكو".وأضاف المصدر: "سوريا تعرب عن تضامنها المطلق مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية، وهي على ثقة بقدرتهم على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية السافرة لنظام كييف، واتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن حرمة الأراضي الروسية وسلامة مواطنيها".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".كما أكدت الدفاع أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما أفقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.

https://sputnikarabic.ae/20230531/زاخاروفا-موقف-الغرب-من-هجمات-المسيرات-على-موسكو-دنيء---عاجل-1077601905.html

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