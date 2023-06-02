https://sputnikarabic.ae/20230602/بيسكوف-واشنطن-تطلب-الموسيقى-في-الناتو-وأوروبا-أداة-مطيعة-في-هذه-الأوركسترا-1077676906.html
بيسكوف: واشنطن "تطلب الموسيقى" في "الناتو" وأوروبا أداة مطيعة في هذه الأوركسترا
بيسكوف: واشنطن "تطلب الموسيقى" في "الناتو" وأوروبا أداة مطيعة في هذه الأوركسترا
شبّه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، واشنطن بأنها من "يطلب الموسيقى" في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأوروبا هي أداة مطيعة في هذه... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T13:07+0000
2023-06-02T13:07+0000
2023-06-02T13:07+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، لا تزال واشنطن هي من "يطلب الموسيقى" في الناتو وتدفع ثمنها. أوروبا، الدول الأوروبية، للأسف، تعتبر آلات مطيعة في هذه الأوركسترا".وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إلى أن "الناتو" يعتبر انضمام أوكرانيا واقعيًا، لكنه لم يجب عن سؤال ما إذا كانت كييف ستتلقى دعوة رسمية لحضور قمة الحلف المفترض انعقادها في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، يومي 11-12 تموز/يوليو المقبل.وأضاف بأن "الحلفاء في الناتو أكدوا على أن أوكرانيا ستغدو عضوًا في "الناتو" مستقبلًا، وأن أبواب "الناتو" مفتوحة، وكييف هي من سيقرر الانضمام أو عدمه إلى الحلف".وشدد أمين عام حلف "الناتو" على أن "انضمام أوكرانيا إلى الحلف لن يحدث في ظل الحرب".
https://sputnikarabic.ae/20230602/بوشيلين-أمريكا-تكرر-تجربتها-بدعم-الإرهاب-في-أوكرانيا-كما-فعلت-داخل-سوريا--1077676554.html
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روسيا
بيسكوف: واشنطن "تطلب الموسيقى" في "الناتو" وأوروبا أداة مطيعة في هذه الأوركسترا
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شبّه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، واشنطن بأنها من "يطلب الموسيقى" في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأوروبا هي أداة مطيعة في هذه الأوركسترا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، لا تزال واشنطن هي من "يطلب الموسيقى" في الناتو وتدفع ثمنها. أوروبا، الدول الأوروبية، للأسف، تعتبر آلات مطيعة في هذه الأوركسترا".
وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إلى أن "الناتو" يعتبر انضمام أوكرانيا واقعيًا، لكنه لم يجب عن سؤال ما إذا كانت كييف ستتلقى دعوة رسمية لحضور قمة الحلف المفترض انعقادها في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، يومي 11-12 تموز/يوليو المقبل.
وأضاف بأن "الحلفاء في الناتو أكدوا على أن أوكرانيا ستغدو عضوًا في "الناتو" مستقبلًا، وأن أبواب "الناتو" مفتوحة، وكييف هي من سيقرر الانضمام أو عدمه إلى الحلف".
وشدد أمين عام حلف "الناتو" على أن "انضمام أوكرانيا إلى الحلف لن يحدث في ظل الحرب".