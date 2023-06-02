https://sputnikarabic.ae/20230602/جسم-مجهول-يسقط-في-غابة-داخل-مقاطعة-كالوجسكايا-الروسية-1077664991.html

"جسم مجهول" يسقط في غابة داخل مقاطعة كالوجسكايا الروسية

"جسم مجهول" يسقط في غابة داخل مقاطعة كالوجسكايا الروسية

قال حاكم مقاطعة كالوجسكايا، فلاديسلاف شابشا، إن "جسما مجهولا" سقط في غابة ضمن مقاطعة كالوجسكايا صباح الجمعة، ووقع انفجار، ولم تتضرر المنشآت الاقتصادية والمباني... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T05:50+0000

2023-06-02T05:50+0000

2023-06-02T05:50+0000

روسيا

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وكتب شابشا على قناته في "تلغرام": "اليوم في الساعة 6:45، سقط جسم مجهول في الغابة في منطقة كيروفسكي في مقاطعة كالوجسكايا. ونتيجة لذلك، وقع انفجار. لم تتضرر المنشآت الاقتصادية والمباني السكنية، ولم يصب السكان بأذى".سقط أيضًا "جسم مجهول"، ووقع انفجار، في ساعات الفجر، في مقاطعة كالوجسكايا - في حقل داخل منطقة دزيرجينسكي، وتصاعد الدخان إثر اشتعال حريق في العشب. وقالت السلطات إنه لم يصب أحد في الحادث.وتشن القوات الأوكرانية هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع في روسيا من حين لآخر.

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