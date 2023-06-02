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https://sputnikarabic.ae/20230602/خبير-اقتصادي-يوضح-لماذا-يحتاج-تحالف-بريكس-إلى-دولة-بحجم-السعودية-1077676112.html
خبير اقتصادي يوضح لماذا يحتاج تحالف "بريكس" إلى دولة بحجم السعودية
خبير اقتصادي يوضح لماذا يحتاج تحالف "بريكس" إلى دولة بحجم السعودية
قال خبير الشئون الجيوساسية والاقتصادية بيير عازار، إن العلاقات الروسية السعودية تطورت بشكل تصاعدي جدا، لافتًا إلى أن مسالة قبول السعودية في تحالف "بريكس" يعد... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T12:37+0000
2023-06-02T12:37+0000
حصري
روسيا
السعودية
مجموعة بريكس
اقتصاد
العالم
العالم العربي
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وأضاف عازار في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن تطور العلاقات الروسية السعودية سمح دائما بمحاولة ربط العلاقات بين الدولتين الأكثر تأثيرا اليوم بموضوع الطاقة وهذا أمر أساسي وحساس.وتابع: "هنالك نوع من التحالفات حول الغاز غير مكتوبة (حلف بين تركيا وروسيا وسوريا والمملكة السعودية) مقابل (حزب الله وإيران وقطر وفرنسا)، لذلك التعاطي المباشر في مسألة الغاز يساهم في تطوير أي علاقة بين موسكو والرياض". ويرى الخبير أن "هناك صعوبة في استبدال الدولار بالعملات المحلية حاليا، فقد يمكنها أن تؤقلم أظافر التبادلات بعملة الدولار ولكن ليس لوقتٍ طويل".وأردف: "الدولار ما يزال العملة الرأسمالية الذي يحرك المنظومات الاقتصادية بالتالي هناك صعوبة في استبدال الدولار بعملات أخرى محلية في نطاق التبادلات التجارية الدولية والعالمية". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أنه بالفعل تمت مناقشة مسألة قبول المملكة العربية السعودية في تحالف "بريكس". وقال لافروف للصحفيين، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية "بريكس"، إن وزارء خارجية دول "بريكس" ناقشوا بالفعل مسألة قبول السعودية في المجموعة. وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأنه سوف تتم "مناقشة قضية توسيع بريكس" خلال الاجتماع الوزاري في كيب تاون. وأضاف ريابكوف: "هناك العديد من المرشحين الأقوياء للانضمام إلى "بريكس"، والمملكة العربية السعودية واحد منهم".
https://sputnikarabic.ae/20230601/لافروف-ناقشنا-بالفعل-مسألة-قبول-السعودية-في-تحالف-بريكس-1077657501.html
https://sputnikarabic.ae/20230530/مستشار-سعودي-انضمام-المملكة-إلى-مصرف-التنمية-التابع-لـبريكس-يحد-من-هيمنة-مؤسسات-تابعة-للغرب-1077587125.html
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حصري, روسيا, السعودية, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, العالم العربي
حصري, روسيا, السعودية, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, العالم العربي

خبير اقتصادي يوضح لماذا يحتاج تحالف "بريكس" إلى دولة بحجم السعودية

12:37 GMT 02.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوربريكس
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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حصري
قال خبير الشئون الجيوساسية والاقتصادية بيير عازار، إن العلاقات الروسية السعودية تطورت بشكل تصاعدي جدا، لافتًا إلى أن مسالة قبول السعودية في تحالف "بريكس" يعد أمرا طبيعيا.
وأضاف عازار في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن تطور العلاقات الروسية السعودية سمح دائما بمحاولة ربط العلاقات بين الدولتين الأكثر تأثيرا اليوم بموضوع الطاقة وهذا أمر أساسي وحساس.
وتابع: "هنالك نوع من التحالفات حول الغاز غير مكتوبة (حلف بين تركيا وروسيا وسوريا والمملكة السعودية) مقابل (حزب الله وإيران وقطر وفرنسا)، لذلك التعاطي المباشر في مسألة الغاز يساهم في تطوير أي علاقة بين موسكو والرياض".

وأشار عازار إلى أن ما حصل بالأمس حول السعي إلى إدخال السعودية لمنظومة "بريكس" يعد أمرا طبيعيا، لأن بريكس تحتاج إلى دولة بهذا الحجم والتي هي أيضا عضو أساسي وفاعل في مجموعة دول العشرين.

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وأوضح أن "هذا الأمر قد يربك المفاهيم الرأسمالية الكبرى، التي تدير منتدى دافوس والتي تحرك منظومات مختلفة عن ما يعرف بالاتجاه الشرقي".
ويرى الخبير أن "هناك صعوبة في استبدال الدولار بالعملات المحلية حاليا، فقد يمكنها أن تؤقلم أظافر التبادلات بعملة الدولار ولكن ليس لوقتٍ طويل".
وأردف: "الدولار ما يزال العملة الرأسمالية الذي يحرك المنظومات الاقتصادية بالتالي هناك صعوبة في استبدال الدولار بعملات أخرى محلية في نطاق التبادلات التجارية الدولية والعالمية".
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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أنه بالفعل تمت مناقشة مسألة قبول المملكة العربية السعودية في تحالف "بريكس".
وقال لافروف للصحفيين، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية "بريكس"، إن وزارء خارجية دول "بريكس" ناقشوا بالفعل مسألة قبول السعودية في المجموعة.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأنه سوف تتم "مناقشة قضية توسيع بريكس" خلال الاجتماع الوزاري في كيب تاون.
وأضاف ريابكوف: "هناك العديد من المرشحين الأقوياء للانضمام إلى "بريكس"، والمملكة العربية السعودية واحد منهم".
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