https://sputnikarabic.ae/20230602/دراسة-تربط-مشكلة-شائعة-أثناء-النوم-بانكماش-الدماغ-1077682454.html
دراسة تربط مشكلة شائعة أثناء النوم بانكماش الدماغ
دراسة تربط مشكلة شائعة أثناء النوم بانكماش الدماغ
توصلت دراسة حديثة إلى وجود علاقة بين مشكلة تحدث أثناء النوم وانخفاض حجم المخ في المناطق المهمة للذاكرة لدى الأفراد الذين تظهر عليهم العلامات المبكرة لمرض... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T15:09+0000
2023-06-02T15:09+0000
2023-06-02T15:09+0000
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أظهرت الدراسة التي نُشرت الدراسة في عدد 31 مايو/أيار 2023، عبر الإنترنت من مجلة Neurology أن انقطاع النفس النومي مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وتقلص حجم الدماغ.وقارنت الدراسة بين الأشخاص الذين لديهم لويحات أميلويد في الدماغ والتي تعد علامة مبكرة على مرض ألزهايمر ولكن ليس لديهم أي مشاكل في الذاكرة مع الأشخاص الذين ليس لديهم لويحات أميلويد، وفق موقع scitech daily.قال مؤلف الدراسة جيرالدين راوخس: "وجدنا أن الأشخاص الذين يعانون من لويحات الأميلويد والذين يعانون من انقطاع النفس النومي الشديد كانوا أكثر عرضة للإصابة بأحجام أقل في منطقة الفص الصدغي الأوسط من الدماغ، بما في ذلك الحُصين، الذي يلعب دورًا في الذاكرة ومرض ألزهايمر".وأضاف: "الأشخاص الذين ليس لديهم لويحات أميلويد لم يكن لديهم هذا الحجم الأدنى من الدماغ، حتى لو كانوا يعانون من انقطاع النفس النومي الشديد".وشملت الدراسة 122 شخصًا بمتوسط عمر 69 عامًا لا يعانون من مشاكل في الذاكرة. كان ما مجموعه 26 شخصًا لديهم لويحات أميلويد في أدمغتهم. خضع المشاركون لمسح للدماغ، وأجروا اختبارات على ذاكرتهم، وأجروا دراسة نوم ليلية في منازلهم. تكررت اختبارات الذاكرة بعد 21 شهرًا في المتوسط.في الأشخاص الذين يعانون من لويحات الأميلويد، ارتبطت الإصابة بانقطاع النفس النومي الحاد بانخفاض حجم المخ في منطقة الفص الصدغي للدماغ مما قد يشير إلى فقدان خلايا الدماغ. لم يتم العثور على هذا الارتباط في الأشخاص الذين لم يكن لديهم لويحات أميلويد.قال راوخس: "تشير نتائجنا إلى أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للآثار السلبية لانقطاع التنفس أثناء النوم (..) يجب أن تبحث المزيد من الدراسات فيما إذا كان علاج التنفس المضطرب أثناء النوم يمكن أن يحسن الإدراك ويمنع أو يؤخر التنكس العصبي".في المجموعة بأكملها، ارتبطت الأحجام المنخفضة في الحصين في بداية الدراسة بدرجات أقل في اختبار الذاكرة العرضية في نهاية الدراسة.
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الصحة, منوعات, علوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصحة, منوعات, علوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دراسة تربط مشكلة شائعة أثناء النوم بانكماش الدماغ
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توصلت دراسة حديثة إلى وجود علاقة بين مشكلة تحدث أثناء النوم وانخفاض حجم المخ في المناطق المهمة للذاكرة لدى الأفراد الذين تظهر عليهم العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر.
أظهرت الدراسة التي نُشرت الدراسة في عدد 31 مايو/أيار 2023، عبر الإنترنت من مجلة Neurology أن انقطاع النفس النومي مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وتقلص حجم الدماغ.
وقارنت الدراسة بين الأشخاص الذين لديهم لويحات أميلويد في الدماغ والتي تعد علامة مبكرة على مرض ألزهايمر ولكن ليس لديهم أي مشاكل في الذاكرة مع الأشخاص الذين ليس لديهم لويحات أميلويد، وفق موقع
scitech daily.
قال مؤلف الدراسة جيرالدين راوخس: "وجدنا أن الأشخاص الذين يعانون من لويحات الأميلويد والذين يعانون من انقطاع النفس النومي الشديد كانوا أكثر عرضة للإصابة بأحجام أقل في منطقة الفص الصدغي الأوسط من الدماغ، بما في ذلك الحُصين، الذي يلعب دورًا في الذاكرة ومرض ألزهايمر
".
وأضاف: "الأشخاص الذين ليس لديهم لويحات أميلويد لم يكن لديهم هذا الحجم الأدنى من الدماغ، حتى لو كانوا يعانون من انقطاع النفس النومي الشديد".
وشملت الدراسة 122 شخصًا بمتوسط عمر 69 عامًا لا يعانون من مشاكل في الذاكرة. كان ما مجموعه 26 شخصًا لديهم لويحات أميلويد في أدمغتهم. خضع المشاركون لمسح للدماغ، وأجروا اختبارات على ذاكرتهم، وأجروا دراسة نوم ليلية في منازلهم. تكررت اختبارات الذاكرة بعد 21 شهرًا في المتوسط.
في الأشخاص الذين يعانون من لويحات الأميلويد، ارتبطت الإصابة بانقطاع النفس النومي
الحاد بانخفاض حجم المخ في منطقة الفص الصدغي للدماغ مما قد يشير إلى فقدان خلايا الدماغ. لم يتم العثور على هذا الارتباط في الأشخاص الذين لم يكن لديهم لويحات أميلويد.
قال راوخس: "تشير نتائجنا إلى أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للآثار السلبية لانقطاع التنفس أثناء النوم (..) يجب أن تبحث المزيد من الدراسات فيما إذا كان علاج التنفس المضطرب أثناء النوم يمكن أن يحسن الإدراك ويمنع أو يؤخر التنكس العصبي".
في المجموعة بأكملها، ارتبطت الأحجام المنخفضة في الحصين في بداية الدراسة بدرجات أقل في اختبار الذاكرة العرضية في نهاية الدراسة.