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زيلينسكي يشتكي قلة "الباتريوت"
زيلينسكي يشتكي قلة "الباتريوت"
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا لا تستطيع الحصول على ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، لأنها كانت في قائمة انتظار... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T17:36+0000
2023-06-02T17:36+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع رئيس إستونيا، ألار كاريس: "مهمتنا ليست تحقيق 70-75% من الأهداف (إصابة الأهداف الجوية)، ولكن 100%".وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة واثقة من أنها لبّت احتياجات كييف للهجوم المضاد".وأضاف كيربي: "نحن سعداء للغاية لأننا قمنا بتلبية جميع احتياجات أوكرانيا لهجومهم، وقت هذا الأمر (الهجوم) متروك لهم، لكننا على ثقة من أننا بذلنا قصارى جهدنا وعندما أقول نحن، لا أقصد الولايات المتحدة فقط".وأردف: "الولايات المتحدة وحلفاؤها فعلوا الكثير ومستعدون لمواصلة عمل الكثير في الأسابيع والأشهر المقبلة".
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

زيلينسكي يشتكي قلة "الباتريوت"

17:36 GMT 02.06.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا لا تستطيع الحصول على ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، لأنها كانت في قائمة انتظار التسليم.
وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع رئيس إستونيا، ألار كاريس: "مهمتنا ليست تحقيق 70-75% من الأهداف (إصابة الأهداف الجوية)، ولكن 100%".

هذا هدف طموح حقًا، إنه صعب جدًا بسبب قائمة الانتظار لاستلام منظومات الباتريوت، وليس فقط للباتريوت، ولكن للصواريخ الخاصة بهم (الذخيرة).

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وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة واثقة من أنها لبّت احتياجات كييف للهجوم المضاد".
وأضاف كيربي: "نحن سعداء للغاية لأننا قمنا بتلبية جميع احتياجات أوكرانيا لهجومهم، وقت هذا الأمر (الهجوم) متروك لهم، لكننا على ثقة من أننا بذلنا قصارى جهدنا وعندما أقول نحن، لا أقصد الولايات المتحدة فقط".
وأردف: "الولايات المتحدة وحلفاؤها فعلوا الكثير ومستعدون لمواصلة عمل الكثير في الأسابيع والأشهر المقبلة".
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