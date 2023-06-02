https://sputnikarabic.ae/20230602/مصدر-دبلوماسي-وزير-الاقتصاد-الإماراتي-يشارك-في-منتدى-سانت-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1077667369.html
مصدر دبلوماسي: وزير الاقتصاد الإماراتي يشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
مصدر دبلوماسي: وزير الاقتصاد الإماراتي يشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، إن وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله المري، سيشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T08:08+0000
2023-06-02T08:08+0000
2023-06-02T08:08+0000
روسيا
العالم
الامارات
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال المصدر: "وزير الاقتصاد الإماراتي سيأتي إلى منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".وتم الإعلان عن مشاركة المري في برنامج المنتدى يوم 16 يونيو/ حزيران الجاري خلال حوار الأعمال (الروسية-الإماراتية). هذا العام، ستكون الإمارات ضيفة شرف في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي.يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبورغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.
https://sputnikarabic.ae/20230522/وزير-المال-السوري-يشارك-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1077318473.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الامارات, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, العالم, الامارات, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
مصدر دبلوماسي: وزير الاقتصاد الإماراتي يشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، إن وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله المري، سيشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 17 يونيو/ حزيران.
وقال المصدر: "وزير الاقتصاد الإماراتي سيأتي إلى منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".
وتم الإعلان عن مشاركة المري في برنامج المنتدى يوم 16 يونيو/ حزيران الجاري خلال حوار الأعمال (الروسية-الإماراتية). هذا العام، ستكون الإمارات ضيفة شرف في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي.
وفي العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة مستوى تاريخيًا وصل إلى 9 مليارات دولار.
يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبورغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.