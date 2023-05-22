https://sputnikarabic.ae/20230522/وزير-المال-السوري-يشارك-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1077318473.html
وزير المال السوري يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
وزير المال السوري يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
قال نائب وزير المال السوري، رياض عبد الرؤوف، إن وزير المالية، كنعان ياغي، سيمثل البلاد في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 17... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T14:49+0000
2023-05-22T14:49+0000
2023-05-22T14:49+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال عبد الرؤوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سيشارك وزير المال السوري في منتدى سان بطرسبرغ كممثل عن سوريا، بدعوة من مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى".وأضاف: "المنتدى مهم للغاية لأنه اجتماع رفيع المستوى يجمع بين ممثلي الدول والشركات الكبرى ورجال الأعمال".وتابع: "المنتدى هو أيضا فرصة لفهم الاقتصاد العالمي الجديد والمناقشة والتعاون فيما بين المشاركين".وبخصوص العلاقات السورية الروسية، قال المسؤول السوري إن "العلاقات السياسية السورية الروسية قوية وراسخة وقديمة بين البلدين، والعمل جار على التعاون الاقتصادي للوصول إلى مستوى العلاقات السياسية القوية مع التعاون المستمر بيننا".وأشار عبد الرؤوف إلى أن "التعامل الاقتصادي التجاري بين سوريا وروسيا كبير والعمل مستمر لتعزيزه، من خلال عدة محاور أهمها إيجاد آليات تعاون على المستوى النقدي، ويقوم مصرف سوريا المركزي باعتباره السلطة النقدية السورية، بالتنسيق مع نظيره الروسي في قضايا العملات والتعامل بالعملات الوطنية".ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثا فريدا في عالم الاقتصاد والأعمال، ويعقد المنتدى منذ عام 1997، ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي، بحسب الموقع الرسمي للمنتدى.وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
وزير المال السوري يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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قال نائب وزير المال السوري، رياض عبد الرؤوف، إن وزير المالية، كنعان ياغي، سيمثل البلاد في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 يونيو/ حزيران.
وقال عبد الرؤوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سيشارك وزير المال السوري في منتدى سان بطرسبرغ كممثل عن سوريا، بدعوة من مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى".
وأضاف: "المنتدى مهم للغاية لأنه اجتماع رفيع المستوى يجمع بين ممثلي الدول والشركات الكبرى ورجال الأعمال".
وأفاد عبد الرؤوف بأن "المشاركة هي فرصة لسوريا لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية التي سيتم عرضها في المنتدى، وتبادل وجهات النظر بين المشاركين حول الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى فرصة لشرح الوضع الاقتصادي العام في سوريا، وجهودها التنموية الاقتصادية والعقبات التي تواجهها، وخاصة العقوبات الأحادية ضد الشعب السوري".
وتابع: "المنتدى هو أيضا فرصة لفهم الاقتصاد العالمي الجديد والمناقشة والتعاون فيما بين المشاركين".
وبخصوص العلاقات السورية الروسية، قال المسؤول السوري إن "العلاقات السياسية السورية الروسية قوية وراسخة وقديمة بين البلدين، والعمل جار على التعاون الاقتصادي للوصول إلى مستوى العلاقات السياسية القوية مع التعاون المستمر بيننا".
وأضاف عبد الرؤوف: "روسيا شريك مهم لسوريا، وزيارة الرئيس الأسد الأخيرة إلى روسيا أعطت بعدا إضافيا للعلاقات الاقتصادية في محاولة لتنميتها"، مشددا على أن "التعاون بين البلدين متميز على كافة الصعد، وبالتالي في هذا السياق، تندرج هذه المشاركة للحصول على فرصة لتعزيز هذه العلاقات".
وأشار عبد الرؤوف إلى أن "التعامل الاقتصادي التجاري بين سوريا وروسيا كبير والعمل مستمر لتعزيزه، من خلال عدة محاور أهمها إيجاد آليات تعاون على المستوى النقدي، ويقوم مصرف سوريا المركزي باعتباره السلطة النقدية السورية، بالتنسيق مع نظيره الروسي في قضايا العملات والتعامل بالعملات الوطنية".
ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثا فريدا في عالم الاقتصاد والأعمال، ويعقد المنتدى منذ عام 1997، ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي، بحسب الموقع الرسمي للمنتدى.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.