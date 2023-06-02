https://sputnikarabic.ae/20230602/وزير-الخارجية-الإيراني-يمكننا-أن-نكون-شريكا-مهما-لـبريكس-1077675779.html

وزير الخارجية الإيراني: يمكننا أن نكون شريكا مهما لـ"بريكس"

وزير الخارجية الإيراني: يمكننا أن نكون شريكا مهما لـ"بريكس"

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إنه يمكن لبلاده أن تكون شريكا مهما لدول مجموعة "بريكس". 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T12:16+0000

2023-06-02T12:16+0000

2023-06-02T12:16+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

الأخبار

جنوب أفريقيا

مجموعة بريكس

روسيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bf15ee19828c22cd2fd7d70a9fc3fd11.jpg

وأفادت وكالة تسنيم، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات أمير عبداللهيان جاءت في كلمة له خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول "بريكس" وأصدقاء "بريكس"، الذي يعقد، حاليا، في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.وأكد عبد اللهيان أنه "يمكن لإيران إلى جانب الدول الأخرى المهتمة والصديقة، أن تكون شريكا موثوقا لمجموعة "بريكس" في المستقبل"، مشيرًا إلى أن بلاده سستضيف قريبا مؤتمرا في طهران بالتعاون مع سفارات دول "بريكس".وفي سياق متصل، سيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، العديد من اللقاءات على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في كيب تاون في جنوب أفريقيا، حيث من المخطط أن يلتقي لافروف بشكل خاص، بوزراء خارجية إيران، والإمارات، والبرازيل.وتستضيف جمهورية جنوب أفريقيا أعمال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، في الفترة 1 - 2 حزيران/يونيو الجاري، في مدينة كيب تاون. في وقت استلمت جنوب أفريقيا رئاسة "بريكس" من الصين، في بداية العام الجاري، وتستمر الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة، حتى نهاية هذا العام.وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها نحو 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230602/لافروف-يلتقي-بنظرائه-من-إيران-والإمارات-والبرازيل-على-هامش-اجتماع-بريكس-1077673415.html

إيران

أخبار إيران

جنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, جنوب أفريقيا, مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم