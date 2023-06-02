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https://sputnikarabic.ae/20230602/وزير-الخارجية-الإيراني-يمكننا-أن-نكون-شريكا-مهما-لـبريكس-1077675779.html
وزير الخارجية الإيراني: يمكننا أن نكون شريكا مهما لـ"بريكس"
وزير الخارجية الإيراني: يمكننا أن نكون شريكا مهما لـ"بريكس"
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إنه يمكن لبلاده أن تكون شريكا مهما لدول مجموعة "بريكس". 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T12:16+0000
2023-06-02T12:16+0000
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وأفادت وكالة تسنيم، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات أمير عبداللهيان جاءت في كلمة له خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول "بريكس" وأصدقاء "بريكس"، الذي يعقد، حاليا، في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.وأكد عبد اللهيان أنه "يمكن لإيران إلى جانب الدول الأخرى المهتمة والصديقة، أن تكون شريكا موثوقا لمجموعة "بريكس" في المستقبل"، مشيرًا إلى أن بلاده سستضيف قريبا مؤتمرا في طهران بالتعاون مع سفارات دول "بريكس".وفي سياق متصل، سيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، العديد من اللقاءات على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في كيب تاون في جنوب أفريقيا، حيث من المخطط أن يلتقي لافروف بشكل خاص، بوزراء خارجية إيران، والإمارات، والبرازيل.وتستضيف جمهورية جنوب أفريقيا أعمال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، في الفترة 1 - 2 حزيران/يونيو الجاري، في مدينة كيب تاون. في وقت استلمت جنوب أفريقيا رئاسة "بريكس" من الصين، في بداية العام الجاري، وتستمر الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة، حتى نهاية هذا العام.وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها نحو 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230602/لافروف-يلتقي-بنظرائه-من-إيران-والإمارات-والبرازيل-على-هامش-اجتماع-بريكس-1077673415.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, جنوب أفريقيا, مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, جنوب أفريقيا, مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم

وزير الخارجية الإيراني: يمكننا أن نكون شريكا مهما لـ"بريكس"

12:16 GMT 02.06.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إنه يمكن لبلاده أن تكون شريكا مهما لدول مجموعة "بريكس".
وأفادت وكالة تسنيم، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات أمير عبداللهيان جاءت في كلمة له خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول "بريكس" وأصدقاء "بريكس"، الذي يعقد، حاليا، في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
لافروف يلتقي بنظرائه من إيران والإمارات والبرازيل على هامش اجتماع "بريكس"
11:03 GMT
وأكد عبد اللهيان أنه "يمكن لإيران إلى جانب الدول الأخرى المهتمة والصديقة، أن تكون شريكا موثوقا لمجموعة "بريكس" في المستقبل"، مشيرًا إلى أن بلاده سستضيف قريبا مؤتمرا في طهران بالتعاون مع سفارات دول "بريكس".
وفي سياق متصل، سيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، العديد من اللقاءات على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في كيب تاون في جنوب أفريقيا، حيث من المخطط أن يلتقي لافروف بشكل خاص، بوزراء خارجية إيران، والإمارات، والبرازيل.
وتستضيف جمهورية جنوب أفريقيا أعمال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، في الفترة 1 - 2 حزيران/يونيو الجاري، في مدينة كيب تاون. في وقت استلمت جنوب أفريقيا رئاسة "بريكس" من الصين، في بداية العام الجاري، وتستمر الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة، حتى نهاية هذا العام.
وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها نحو 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
هكذا تفوقت دول بريكس على مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
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