https://sputnikarabic.ae/20230603/البيت-الأبيض-بايدن-وقع-على-قانون-رفع-سقف-الدين-القومي-للولايات-المتحدة-1077710549.html
البيت الأبيض: بايدن وقع على قانون رفع سقف الدين القومي للولايات المتحدة
البيت الأبيض: بايدن وقع على قانون رفع سقف الدين القومي للولايات المتحدة
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على قانون يسمح برفع سقف الدين القومي الأمريكي لتجنب التخلف عن السداد. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T18:16+0000
2023-06-03T18:16+0000
2023-06-03T18:16+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال البيت الأبيض في بيان: "اليوم السبت، 3 يونيو /حزيران، وقع الرئيس على قانون المسؤولية المالية لعام 2023، الذي يعلق العمل بسقف الدين العام حتى 1 يناير/كانون الثاني 2025".وأعرب بايدن عن امتنانه لقادة الكونغرس لشراكتهم في تمرير هذه الوثيقة.وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.
https://sputnikarabic.ae/20230602/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-بالأغلبية-مشروع-قانون-رفع-سقف-الدين-العام-عاجل--1077663270.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: بايدن وقع على قانون رفع سقف الدين القومي للولايات المتحدة
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على قانون يسمح برفع سقف الدين القومي الأمريكي لتجنب التخلف عن السداد.
وقال البيت الأبيض في بيان: "اليوم السبت، 3 يونيو /حزيران، وقع الرئيس على قانون المسؤولية المالية لعام 2023، الذي يعلق العمل بسقف الدين العام حتى 1 يناير/كانون الثاني 2025".
وأعرب بايدن عن امتنانه لقادة الكونغرس لشراكتهم في تمرير هذه الوثيقة.
وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، لرفع سقف الدين الأمريكي
قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.
وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.