https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الجوي-الروسية-يسقط-مقاتلة-سو27-أوكرانية-ومروحية-مي-8-وصاروخين-ستورم-شادو-1077700095.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو27" أوكرانية ومروحية "مي 8" وصاروخي "ستورم شادو"
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو27" أوكرانية ومروحية "مي 8" وصاروخي "ستورم شادو"
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة "سو27" أوكرانية ومروحية "مي 8" وصاروخين من طراز "ستورم شادو". 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T12:12+0000
2023-06-03T12:12+0000
2023-06-03T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إسقاط طائرة من طراز "سو 27" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية عن طريق أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق 145 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبة قتالية مدرعة، و 13 مركبة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" ، و"مستا-بي"، بالإضافة إلى مدفع كم طراز "غفوزديكا".وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 126 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-للذخيرة-للواء-60-الميكانيكي-الأوكراني--1077698477.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو27" أوكرانية ومروحية "مي 8" وصاروخي "ستورم شادو"
12:12 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 13:15 GMT 03.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة "سو27" أوكرانية ومروحية "مي 8" وصاروخين من طراز "ستورم شادو".
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إسقاط طائرة من طراز "سو 27" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية عن طريق أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أنه تم اعتراض صاروخين من طراز "ستورم شادو" و7 صورايخ من طراز "هيمارس"، خلال يوم واحد، وتدمير 16 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أولشانا، في مقاطعة خاركوف، وكريمينايا، وبيليبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودميتروفكا وكيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسلادكا بالكا وبيريموزنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وفي اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، قضت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، على وحدات العدو في منطقة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستيبوفوي وشيرفونوي ومالايا توكماشكا وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق 145 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبة قتالية مدرعة، و 13 مركبة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" ، و"مستا-بي"، بالإضافة إلى مدفع كم طراز "غفوزديكا".
وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 126 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.