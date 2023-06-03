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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الجوي-الروسية-يسقط-مقاتلة-سو27-أوكرانية-ومروحية-مي-8-وصاروخين-ستورم-شادو-1077700095.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو27" أوكرانية ومروحية "مي 8" وصاروخي "ستورم شادو"
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو27" أوكرانية ومروحية "مي 8" وصاروخي "ستورم شادو"
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة "سو27" أوكرانية ومروحية "مي 8" وصاروخين من طراز "ستورم شادو". 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T12:12+0000
2023-06-03T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إسقاط طائرة من طراز "سو 27" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية عن طريق أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق 145 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبة قتالية مدرعة، و 13 مركبة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" ، و"مستا-بي"، بالإضافة إلى مدفع كم طراز "غفوزديكا".وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 126 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-للذخيرة-للواء-60-الميكانيكي-الأوكراني--1077698477.html
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الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو27" أوكرانية ومروحية "مي 8" وصاروخي "ستورم شادو"

12:12 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 13:15 GMT 03.06.2023)
© Sputnik . Anatoly Medved /  / الانتقال إلى بنك الصورسو-27
سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Anatoly Medved /
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أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة "سو27" أوكرانية ومروحية "مي 8" وصاروخين من طراز "ستورم شادو".
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إسقاط طائرة من طراز "سو 27" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية عن طريق أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أنه تم اعتراض صاروخين من طراز "ستورم شادو" و7 صورايخ من طراز "هيمارس"، خلال يوم واحد، وتدمير 16 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أولشانا، في مقاطعة خاركوف، وكريمينايا، وبيليبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودميتروفكا وكيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسلادكا بالكا وبيريموزنوي في مقاطعة زابوروجيه.

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني
11:14 GMT

وفي اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، قضت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، على وحدات العدو في منطقة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستيبوفوي وشيرفونوي ومالايا توكماشكا وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق 145 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبة قتالية مدرعة، و 13 مركبة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" ، و"مستا-بي"، بالإضافة إلى مدفع كم طراز "غفوزديكا".
وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 126 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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