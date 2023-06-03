https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-للذخيرة-للواء-60-الميكانيكي-الأوكراني--1077698477.html

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني. 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T11:14+0000

2023-06-03T11:14+0000

2023-06-03T11:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني في منطقة أوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم إحباط أعمال مجموعتي استطلاع أوكرانيتين في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.بالإضافة إلى ذلك، تم تحييد ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وسيارة، ومركبتين قتاليتين من طراز "غراد".كما تم تحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، تم تحييد ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا، وشاحنتي "بيك آب"، ومدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع من طراز "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".وأكد البيان أنه تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 67 الميكانيكي الأوكراني بالقرب من سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أنه على محور دونيتسك، تواصل وحدات "أخمات" الأعمال الهجومية في اتجاه ماريينكا.كما تم تحييد أكثر من 220 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، ومركبة قتال مشاة، وثماني سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا بي" و"دي 30"، بالإضافة إلى مدفع من طراز "غفوزديكا".

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