الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني
11:14 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 03.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnik . Alexey Maishev/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني في منطقة أوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لقوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق دفوريتشنوي ونشا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتم إحباط أعمال مجموعتي استطلاع أوكرانيتين في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحييد ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وسيارة، ومركبتين قتاليتين من طراز "غراد".
وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، قضى الطيران العملياتي والتكتيكي والعسكري، ونيران المدفعية التابعة لمجموعة قوات "المركز"، على وحدات العدو في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما تم تحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحييد ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا، وشاحنتي "بيك آب"، ومدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع من طراز "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".
وأكد البيان أنه تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 67 الميكانيكي الأوكراني بالقرب من سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان أنه على محور دونيتسك، تواصل وحدات "أخمات" الأعمال الهجومية في اتجاه ماريينكا.
وتابع البيان: "استهدفت الغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق لاستوشكينو وخيميك وتونينكو وبوبيدا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
كما تم تحييد أكثر من 220 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، ومركبة قتال مشاة، وثماني سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا بي" و"دي 30"، بالإضافة إلى مدفع من طراز "غفوزديكا".