عربي
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-6-صواريخ-أطلقتها-القوات-الأوكرانية-على-بيرديانسك-1077709823.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك
أفادت السلطات المحلية في بيرديانسك، بأن الدفاع الجوي الروسي أسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T17:29+0000
2023-06-03T17:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0f/1059921623_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_637442314df67c098ee90b87f6799dc1.jpg
وكتبت إدارة مدينة بيرديانسك، في قناتها عبر "تلغرام": "نحو الساعة 18:40 مساءً، سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في بيرديانسك، حيث أقدم نظام كييف الإرهابي على محاولة أخرى لضرب المدينة الآمنة".في كييف، يتحدثون باستمرار عن هجوم مضاد وشيك للقوات الأوكرانية، أحد الاتجاهات هو مقاطعة زابوروجيه للوصول إلى ساحل بحر آزوف.أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن الجيش الروسي يراقب بعناية أي تصريحات حول الهجوم المضاد القادم ويأخذها في الاعتبار عند التخطيط لعملية خاصة.يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جرى فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.وتقع أكثر من 70 % من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230114/السلطات-منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-صواريخ-أوكرانية-في-السماء-فوق-بيرديانسك-1072265358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0f/1059921623_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b57d6395046a3f0e4d6096e0e282521.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك

17:29 GMT 03.06.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمدفع هاوتزر
مدفع هاوتزر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت السلطات المحلية في بيرديانسك، بأن الدفاع الجوي الروسي أسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه.
وكتبت إدارة مدينة بيرديانسك، في قناتها عبر "تلغرام": "نحو الساعة 18:40 مساءً، سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في بيرديانسك، حيث أقدم نظام كييف الإرهابي على محاولة أخرى لضرب المدينة الآمنة".

ووفقًا للمعلومات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية 6 صواريخ، وأمكن لسكان بيرديانسك رؤية الانفجارات في سماء المدينة".

في كييف، يتحدثون باستمرار عن هجوم مضاد وشيك للقوات الأوكرانية، أحد الاتجاهات هو مقاطعة زابوروجيه للوصول إلى ساحل بحر آزوف.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
الدفاع الجوي الروسي يسقط صواريخ أوكرانية في سماء بيرديانسك
14 يناير, 12:05 GMT
أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن الجيش الروسي يراقب بعناية أي تصريحات حول الهجوم المضاد القادم ويأخذها في الاعتبار عند التخطيط لعملية خاصة.
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جرى فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.
ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.
وتقع أكثر من 70 % من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:40 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 20:34 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала