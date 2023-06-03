https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-6-صواريخ-أطلقتها-القوات-الأوكرانية-على-بيرديانسك-1077709823.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك
أفادت السلطات المحلية في بيرديانسك، بأن الدفاع الجوي الروسي أسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T17:29+0000
2023-06-03T17:29+0000
2023-06-03T17:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت إدارة مدينة بيرديانسك، في قناتها عبر "تلغرام": "نحو الساعة 18:40 مساءً، سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في بيرديانسك، حيث أقدم نظام كييف الإرهابي على محاولة أخرى لضرب المدينة الآمنة".في كييف، يتحدثون باستمرار عن هجوم مضاد وشيك للقوات الأوكرانية، أحد الاتجاهات هو مقاطعة زابوروجيه للوصول إلى ساحل بحر آزوف.أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن الجيش الروسي يراقب بعناية أي تصريحات حول الهجوم المضاد القادم ويأخذها في الاعتبار عند التخطيط لعملية خاصة.يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جرى فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.وتقع أكثر من 70 % من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230114/السلطات-منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-صواريخ-أوكرانية-في-السماء-فوق-بيرديانسك-1072265358.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك
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أفادت السلطات المحلية في بيرديانسك، بأن الدفاع الجوي الروسي أسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه.
وكتبت إدارة مدينة بيرديانسك، في قناتها عبر "تلغرام": "نحو الساعة 18:40 مساءً، سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في بيرديانسك، حيث أقدم نظام كييف الإرهابي على محاولة أخرى لضرب المدينة الآمنة".
ووفقًا للمعلومات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية 6 صواريخ، وأمكن لسكان بيرديانسك رؤية الانفجارات في سماء المدينة".
في كييف، يتحدثون باستمرار عن هجوم مضاد وشيك للقوات الأوكرانية، أحد الاتجاهات هو مقاطعة زابوروجيه للوصول إلى ساحل بحر آزوف.
أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن الجيش الروسي يراقب بعناية أي تصريحات حول الهجوم المضاد القادم ويأخذها في الاعتبار عند التخطيط لعملية خاصة.
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جرى فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.
ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.
وتقع أكثر من 70 % من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.