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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الطيران-يدك-مركز-قيادة-أوكراني-بالقرب-من-سفيرسك---عاجل-1077692716.html
الدفاع: الطيران الروسي يدك مركز قيادة أوكراني بالقرب من سفيرسك
الدفاع: الطيران الروسي يدك مركز قيادة أوكراني بالقرب من سفيرسك
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، أن طيران المجموعة الجنوبية دكَّ مركز قيادة اللواء 81 للطائرات التابعة للجيش الأوكراني في... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T02:32+0000
2023-06-03T02:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
الطيران الروسي
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
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وقال أستافييف، إن "طيران المجموعة الجنوبية من القوات الروسية ألحق هزيمة (نكراء) بمركز قيادة اللواء 81 من الطائرات الجوية للقوات الأوكرانية في منطقة مستوطنة سيفيرسك".ولفت إلى أن أطقم قذائف الهاون ذاتية الدفع "تولبان" و"بيون" أصابت مواقع إطلاق النار للوحدات الأوكرانية في المنطقة المتنازع عليها، ومحطة تفريغ السكك الحديدية في كوراخوفو.وشدد أستافييف على أن "أطقم مدفعية تشكيلات المنطقة العسكرية الجنوبية دمرت مخازن ذخيرة العدو في مناطق مستوطنتي أومانسكي وبوبيدا".
https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-القوات-الخاصة-الروسية-دمرت-معقلا-و4-مجموعات-مشاة-أوكرانية---عاجل-1077692612.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, الطيران الروسي, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, الطيران الروسي, القوات الأوكرانية, القوات الروسية

الدفاع: الطيران الروسي يدك مركز قيادة أوكراني بالقرب من سفيرسك

02:32 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 02:44 GMT 03.06.2023)
© Sputnikمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، أن طيران المجموعة الجنوبية دكَّ مركز قيادة اللواء 81 للطائرات التابعة للجيش الأوكراني في منطقة سيفيرسك.
وقال أستافييف، إن "طيران المجموعة الجنوبية من القوات الروسية ألحق هزيمة (نكراء) بمركز قيادة اللواء 81 من الطائرات الجوية للقوات الأوكرانية في منطقة مستوطنة سيفيرسك".
وأضاف رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، أن القصف المدفعي دمر معاقل فصائل العدو في منطقتي بوغدانوفكا وكوتيلنيكي.
ولفت إلى أن أطقم قذائف الهاون ذاتية الدفع "تولبان" و"بيون" أصابت مواقع إطلاق النار للوحدات الأوكرانية في المنطقة المتنازع عليها، ومحطة تفريغ السكك الحديدية في كوراخوفو.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
الدفاع: القوات الخاصة الروسية دمرت معقلا و4 مجموعات مشاة أوكرانية
02:13 GMT
وشدد أستافييف على أن "أطقم مدفعية تشكيلات المنطقة العسكرية الجنوبية دمرت مخازن ذخيرة العدو في مناطق مستوطنتي أومانسكي وبوبيدا".
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 20:34 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:18 GMT
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