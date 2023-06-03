https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الطيران-يدك-مركز-قيادة-أوكراني-بالقرب-من-سفيرسك---عاجل-1077692716.html
الدفاع: الطيران الروسي يدك مركز قيادة أوكراني بالقرب من سفيرسك
الدفاع: الطيران الروسي يدك مركز قيادة أوكراني بالقرب من سفيرسك
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، أن طيران المجموعة الجنوبية دكَّ مركز قيادة اللواء 81 للطائرات التابعة للجيش الأوكراني في... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T02:32+0000
2023-06-03T02:32+0000
2023-06-03T02:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
الطيران الروسي
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
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وقال أستافييف، إن "طيران المجموعة الجنوبية من القوات الروسية ألحق هزيمة (نكراء) بمركز قيادة اللواء 81 من الطائرات الجوية للقوات الأوكرانية في منطقة مستوطنة سيفيرسك".ولفت إلى أن أطقم قذائف الهاون ذاتية الدفع "تولبان" و"بيون" أصابت مواقع إطلاق النار للوحدات الأوكرانية في المنطقة المتنازع عليها، ومحطة تفريغ السكك الحديدية في كوراخوفو.وشدد أستافييف على أن "أطقم مدفعية تشكيلات المنطقة العسكرية الجنوبية دمرت مخازن ذخيرة العدو في مناطق مستوطنتي أومانسكي وبوبيدا".
https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-القوات-الخاصة-الروسية-دمرت-معقلا-و4-مجموعات-مشاة-أوكرانية---عاجل-1077692612.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, الطيران الروسي, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, الطيران الروسي, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
الدفاع: الطيران الروسي يدك مركز قيادة أوكراني بالقرب من سفيرسك
02:32 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 02:44 GMT 03.06.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، أن طيران المجموعة الجنوبية دكَّ مركز قيادة اللواء 81 للطائرات التابعة للجيش الأوكراني في منطقة سيفيرسك.
وقال أستافييف، إن "طيران المجموعة الجنوبية من القوات الروسية ألحق هزيمة (نكراء) بمركز قيادة اللواء 81
من الطائرات الجوية للقوات الأوكرانية في منطقة مستوطنة سيفيرسك".
وأضاف رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، أن القصف المدفعي دمر معاقل فصائل العدو في منطقتي بوغدانوفكا وكوتيلنيكي.
ولفت إلى أن أطقم قذائف الهاون ذاتية الدفع "تولبان" و"بيون" أصابت مواقع إطلاق النار للوحدات الأوكرانية في المنطقة المتنازع عليها، ومحطة تفريغ السكك الحديدية في كوراخوفو.
وشدد أستافييف على أن "أطقم مدفعية تشكيلات المنطقة العسكرية الجنوبية دمرت مخازن ذخيرة العدو في مناطق مستوطنتي أومانسكي وبوبيدا".