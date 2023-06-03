https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-القوات-الخاصة-الروسية-دمرت-معقلا-و4-مجموعات-مشاة-أوكرانية---عاجل-1077692612.html
الدفاع: القوات الخاصة الروسية دمرت معقلا و4 مجموعات مشاة أوكرانية
الدفاع: القوات الخاصة الروسية دمرت معقلا و4 مجموعات مشاة أوكرانية
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، إن وحدات القوات الخاصة التابعة لمجموعة قوات الجنوب الروسية دمرت معقلًا وأربع مجموعات من... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T02:13+0000
2023-06-03T02:13+0000
2023-06-03T02:38+0000
روسيا
القوات الخاصة الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
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وقال أستافيف، "القوات الخاصة للقوات الجنوبية دمرت نقطة قوية وأربع مجموعات مشاة معادية".وأضاف أنه في إطار القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع هاوتزر (دي -20) عيار 152 ملم في موقع إطلاق نار، وسيارتين قتاليتين مدرّعتين للعدو، ومحطة حرب إلكترونية وشاحنة صغيرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الخاصة الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
روسيا, القوات الخاصة الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
الدفاع: القوات الخاصة الروسية دمرت معقلا و4 مجموعات مشاة أوكرانية
02:13 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 02:38 GMT 03.06.2023) تابعنا عبر
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، إن وحدات القوات الخاصة التابعة لمجموعة قوات الجنوب الروسية دمرت معقلًا وأربع مجموعات من المشاة الأوكرانيين.
وقال أستافيف، "القوات الخاصة للقوات الجنوبية دمرت نقطة قوية وأربع مجموعات مشاة معادية
".
وأضاف أنه في إطار القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع هاوتزر (دي -20) عيار 152 ملم في موقع إطلاق نار، وسيارتين قتاليتين مدرّعتين للعدو، ومحطة حرب إلكترونية وشاحنة صغيرة.