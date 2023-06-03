https://sputnikarabic.ae/20230603/ريابكوف-شرط-العودة-إلى-معاهدة-ستارت-هو-تخلي-أمريكا-عن-سياستها-العدائية-تجاه-روسيا-1077696921.html

ريابكوف: شرط العودة إلى معاهدة "ستارت" هو تخلي أمريكا عن سياستها العدائية تجاه روسيا

ريابكوف: شرط العودة إلى معاهدة "ستارت" هو تخلي أمريكا عن سياستها العدائية تجاه روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت روسيا من قرار تعليق العمل بشأن معاهدة "ستارت"، لكن موسكو مضت في... 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T09:44+0000

2023-06-03T09:44+0000

2023-06-03T09:44+0000

روسيا

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وأكد ريابكوف أن شرط العودة الكاملة إلى معاهدة "ستارت" من جانب موسكو هو تخلي الولايات المتحدة عن سياستها العدائية بشكل أساسي تجاه روسيا، لافتا إلى أن موسكو ستواصل إخطار الجانب الأمريكي بشأن إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بموجب معاهدة عام 1988، وهذا سيساعد على تجنب تفاقم خطير.وأوضح ريابكوف أن بلاده ستقدم تقييماً مفصلاً لخطاب سوليفان في مؤتمر رابطة واشنطن، "فهو يحمل تهمة خطيرة لروسيا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع في فبراير/ شباط الماضي، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3".يشار إلى أن معاهدة "ستارت الجديدة" تم توقيعها عام 2010، وتحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها. وبموجب شروطها، لا يجوز لموسكو وواشنطن نشر أكثر من 1550 رأسًا نوويًا استراتيجيًا، و700 من الصواريخ التي تطلق من البر أو من على متن غواصات، وكذلك القاذفات التي تُستخدم لإطلاقها.

https://sputnikarabic.ae/20230601/أمريكا-توقف-تبادل-بيانات-الأسلحة-الاستراتيجية-مع-روسيا-1077661068.html

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