https://sputnikarabic.ae/20230601/أمريكا-توقف-تبادل-بيانات-الأسلحة-الاستراتيجية-مع-روسيا-1077661068.html

أمريكا توقف تبادل بيانات الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا

أمريكا توقف تبادل بيانات الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، توقفها عن تبادل البيانات المتعلقة بوضع وموقع أسلحتها الاستراتيجية مع روسيا، والتي كانت تنص عليه معاهدة الحد من... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T20:57+0000

2023-06-01T20:57+0000

2023-06-01T20:57+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

معاهدة ستارت

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101914/32/1019143261_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_dc8d95550661907e268523836ab83761.jpg

جاء ذلك في وثيقة لمكتب الحد من التسلح والتحقق والامتثال التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم.ووفقا لوثيقة الخارجية الأمريكية، فإنه "بدءا من 1 يونيو/ حزيران، رفضت الولايات المتحدة إخطار روسيا بالبيانات المطلوبة وفقا للمعاهدة، بما في ذلك نقل معلومات محدثة عن حالة أو موقع الأسلحة، مثل الصواريخ والقاذفات".بالإضافة إلى ذلك، ألغت الولايات المتحدة التأشيرات الصادرة للمتخصصين الروس، الذين يقومون بعمليات التفتيش في إطار المعاهدة ولن تصدر تأشيرات جديدة.كما توقفت واشنطن أيضا عن تزويد موسكو بالمعلومات المتعلقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.ووصفت الخارجية الأمريكية هذه الإجراءات بأنها تتفق تماما مع القانون الدولي، مشيرة إلى أنه من حقها اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة وقابلة للإلغاء، من أجل دفع روسيا على العودة إلى الامتثال لالتزاماتها، حسب تعبيرها.يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تتلاعب ببيانات الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.وأكد أن موسكو تظهر كل شفافية ممكنة في المجال النووي ضمن الحدود التي تحددها اعتبارات المصلحة السياسية والعسكرية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع في فبراير/ شباط الماضي، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3".يشار إلى أن معاهدة نيوستارت تم توقيعها عام 2010، وتحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها. وبموجب شروطها، لا يجوز لموسكو وواشنطن نشر أكثر من 1550 رأسًا نوويًا استراتيجيًا، و700 من الصواريخ التي تطلق من البر أو من على متن غواصات، وكذلك القاذفات التي تُستخدم لإطلاقها.

https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-يوقع-قانونا-يعلق-مشاركة-روسيا-في-معاهدة-الحد-من-الأسلحة-الاستراتيجية-1074147509.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, معاهدة ستارت