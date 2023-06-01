https://sputnikarabic.ae/20230601/أمريكا-توقف-تبادل-بيانات-الأسلحة-الاستراتيجية-مع-روسيا-1077661068.html
أمريكا توقف تبادل بيانات الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا
أمريكا توقف تبادل بيانات الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، توقفها عن تبادل البيانات المتعلقة بوضع وموقع أسلحتها الاستراتيجية مع روسيا، والتي كانت تنص عليه معاهدة الحد من... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T20:57+0000
2023-06-01T20:57+0000
2023-06-01T20:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
معاهدة ستارت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101914/32/1019143261_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_dc8d95550661907e268523836ab83761.jpg
جاء ذلك في وثيقة لمكتب الحد من التسلح والتحقق والامتثال التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم.ووفقا لوثيقة الخارجية الأمريكية، فإنه "بدءا من 1 يونيو/ حزيران، رفضت الولايات المتحدة إخطار روسيا بالبيانات المطلوبة وفقا للمعاهدة، بما في ذلك نقل معلومات محدثة عن حالة أو موقع الأسلحة، مثل الصواريخ والقاذفات".بالإضافة إلى ذلك، ألغت الولايات المتحدة التأشيرات الصادرة للمتخصصين الروس، الذين يقومون بعمليات التفتيش في إطار المعاهدة ولن تصدر تأشيرات جديدة.كما توقفت واشنطن أيضا عن تزويد موسكو بالمعلومات المتعلقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.ووصفت الخارجية الأمريكية هذه الإجراءات بأنها تتفق تماما مع القانون الدولي، مشيرة إلى أنه من حقها اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة وقابلة للإلغاء، من أجل دفع روسيا على العودة إلى الامتثال لالتزاماتها، حسب تعبيرها.يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تتلاعب ببيانات الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.وأكد أن موسكو تظهر كل شفافية ممكنة في المجال النووي ضمن الحدود التي تحددها اعتبارات المصلحة السياسية والعسكرية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع في فبراير/ شباط الماضي، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3".يشار إلى أن معاهدة نيوستارت تم توقيعها عام 2010، وتحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها. وبموجب شروطها، لا يجوز لموسكو وواشنطن نشر أكثر من 1550 رأسًا نوويًا استراتيجيًا، و700 من الصواريخ التي تطلق من البر أو من على متن غواصات، وكذلك القاذفات التي تُستخدم لإطلاقها.
https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-يوقع-قانونا-يعلق-مشاركة-روسيا-في-معاهدة-الحد-من-الأسلحة-الاستراتيجية-1074147509.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101914/32/1019143261_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_74b404f28e756f460cc1d8120d8f35a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, معاهدة ستارت
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, معاهدة ستارت
أمريكا توقف تبادل بيانات الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، توقفها عن تبادل البيانات المتعلقة بوضع وموقع أسلحتها الاستراتيجية مع روسيا، والتي كانت تنص عليه معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".
جاء ذلك في وثيقة
لمكتب الحد من التسلح والتحقق والامتثال التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم.
ووفقا لوثيقة الخارجية الأمريكية، فإنه "بدءا من 1 يونيو/ حزيران، رفضت الولايات المتحدة إخطار روسيا بالبيانات المطلوبة وفقا للمعاهدة، بما في ذلك نقل معلومات محدثة عن حالة أو موقع الأسلحة، مثل الصواريخ والقاذفات".
بالإضافة إلى ذلك، ألغت الولايات المتحدة
التأشيرات الصادرة للمتخصصين الروس، الذين يقومون بعمليات التفتيش في إطار المعاهدة ولن تصدر تأشيرات جديدة.
كما توقفت واشنطن أيضا عن تزويد موسكو بالمعلومات المتعلقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.
ووصفت الخارجية الأمريكية هذه الإجراءات بأنها تتفق تماما مع القانون الدولي، مشيرة إلى أنه من حقها اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة وقابلة للإلغاء، من أجل دفع روسيا على العودة إلى الامتثال لالتزاماتها، حسب تعبيرها.
يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تتلاعب ببيانات الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وأكد أن موسكو تظهر كل شفافية ممكنة في المجال النووي ضمن الحدود التي تحددها اعتبارات المصلحة السياسية والعسكرية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع في فبراير/ شباط الماضي، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا
في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3".
يشار إلى أن معاهدة نيوستارت تم توقيعها عام 2010، وتحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها. وبموجب شروطها، لا يجوز لموسكو وواشنطن نشر أكثر من 1550 رأسًا نوويًا استراتيجيًا، و700 من الصواريخ التي تطلق من البر أو من على متن غواصات، وكذلك القاذفات التي تُستخدم لإطلاقها.