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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230603/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينتي-غورلوفكا-وماكييفكا-1077693659.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينتي غورلوفكا وماكييفكا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينتي غورلوفكا وماكييفكا
قصفت القوات الأوكرانية مدينتي غورليفكا وماكييفكا، بإطلاق خمس قذائف من عيار الناتو 155 ملم، وثماني قذائف من عيار 152 ملم، وفقاً للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T05:47+0000
2023-06-03T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المكتب في بيان نشر على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الاتجاهات التالية: مدينة دزيرجينسك، مدينة غورلوفكا (حي نيكيتوفسكي): تم إطلاق 8 قذائف عيار 152 وبلدة لاستوتشكينو - مدينة ماكييفكا (حي تشيرفونوجفارديسكي): أطلقت خمس قذائف من عيار 155 ملم ".تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك، وتوجد فيها مؤسسات شركة "شتيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وتعد هذه المدينة واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل بدء الصراع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.ويذكر في هذا الصدد أن دول الناتو تستخدم بشكل متكرر خلال قصفها لمناطق دونيتسك قذائف من عيار 155 ملم، التي تم تسليمها من الناتو لأوكرانيا. كما زودت الولايات المتحدة الأمريكية كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الطيران-يدك-مركز-قيادة-أوكراني-بالقرب-من-سفيرسك---عاجل-1077692716.html
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سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينتي غورلوفكا وماكييفكا

05:47 GMT 03.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturinتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية مدينتي غورليفكا وماكييفكا، بإطلاق خمس قذائف من عيار الناتو 155 ملم، وثماني قذائف من عيار 152 ملم، وفقاً للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
وقال المكتب في بيان نشر على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الاتجاهات التالية: مدينة دزيرجينسك، مدينة غورلوفكا (حي نيكيتوفسكي): تم إطلاق 8 قذائف عيار 152 وبلدة لاستوتشكينو - مدينة ماكييفكا (حي تشيرفونوجفارديسكي): أطلقت خمس قذائف من عيار 155 ملم ".
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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02:32 GMT
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك، وتوجد فيها مؤسسات شركة "شتيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وتعد هذه المدينة واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل بدء الصراع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
ويذكر في هذا الصدد أن دول الناتو تستخدم بشكل متكرر خلال قصفها لمناطق دونيتسك قذائف من عيار 155 ملم، التي تم تسليمها من الناتو لأوكرانيا. كما زودت الولايات المتحدة الأمريكية كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
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