https://sputnikarabic.ae/20230603/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينتي-غورلوفكا-وماكييفكا-1077693659.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينتي غورلوفكا وماكييفكا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينتي غورلوفكا وماكييفكا
قصفت القوات الأوكرانية مدينتي غورليفكا وماكييفكا، بإطلاق خمس قذائف من عيار الناتو 155 ملم، وثماني قذائف من عيار 152 ملم، وفقاً للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T05:47+0000
2023-06-03T05:47+0000
2023-06-03T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المكتب في بيان نشر على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الاتجاهات التالية: مدينة دزيرجينسك، مدينة غورلوفكا (حي نيكيتوفسكي): تم إطلاق 8 قذائف عيار 152 وبلدة لاستوتشكينو - مدينة ماكييفكا (حي تشيرفونوجفارديسكي): أطلقت خمس قذائف من عيار 155 ملم ".تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك، وتوجد فيها مؤسسات شركة "شتيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وتعد هذه المدينة واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل بدء الصراع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.ويذكر في هذا الصدد أن دول الناتو تستخدم بشكل متكرر خلال قصفها لمناطق دونيتسك قذائف من عيار 155 ملم، التي تم تسليمها من الناتو لأوكرانيا. كما زودت الولايات المتحدة الأمريكية كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الطيران-يدك-مركز-قيادة-أوكراني-بالقرب-من-سفيرسك---عاجل-1077692716.html
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روسيا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينتي غورلوفكا وماكييفكا
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قصفت القوات الأوكرانية مدينتي غورليفكا وماكييفكا، بإطلاق خمس قذائف من عيار الناتو 155 ملم، وثماني قذائف من عيار 152 ملم، وفقاً للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
وقال المكتب في بيان نشر على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الاتجاهات التالية: مدينة دزيرجينسك، مدينة غورلوفكا (حي نيكيتوفسكي): تم إطلاق 8 قذائف عيار 152 وبلدة لاستوتشكينو - مدينة ماكييفكا (حي تشيرفونوجفارديسكي): أطلقت خمس قذائف من عيار 155 ملم ".
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك، وتوجد فيها مؤسسات شركة "شتيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وتعد هذه المدينة واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل بدء الصراع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
ويذكر في هذا الصدد أن دول الناتو تستخدم بشكل متكرر خلال قصفها لمناطق دونيتسك قذائف من عيار 155 ملم، التي تم تسليمها من الناتو لأوكرانيا. كما زودت الولايات المتحدة الأمريكية كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".