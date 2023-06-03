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فريق طبي تونسي ينجح في إجراء أول عملية تسريح لجلطة دماغية بتقنية "ترومبوليز"
فريق طبي تونسي ينجح في إجراء أول عملية تسريح لجلطة دماغية بتقنية "ترومبوليز"
نجح فريق طبي تونسي، أمس الجمعة، في إجراء أول عملية تسريح لجلطة دماغية بواسطة تقنية "ترومبوليز trombolyse" لمريضة وهي في صحة جيّدة. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T20:29+0000
2023-06-03T20:29+0000
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وأفادت قناة نسمة، اليوم السبت، بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدينة قابس التونسية، قام بإجراء عملية تسريح جلطة دماغية بواسطة هذه التقنية "ترومبوليز".ونقلت القناة عن بيان لوزارة الصحة التونسية، أن الفريق الطبي بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس، قد نجح يوم الخميس الماضي، في إجراء هذه العملية، بنجاح.وذكر بيان الوزارة التونسية أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية يتكون من "أمّن العمليتين من أطباء قسم الاستعجالي وعلى رأسهم الأستاذة إيمان رجب وقسم الأعصاب، وعلى رأسهم الدكتورة آمنة اللوز".وشارك في إجراء العملية التي جرت في المستشفى الجامعي بقابس، الواقعة جنوب شرقي البلاد، كل من "قسم الأشعة بالمستشفى (قسم الكشف بالصدى)"، وذلك بحسب بيان وزارة الصحة التونسية.وأشارت الوزارة التونسية إلى أن هذه العمليات ستتواصل للاستفادة من هذا الإنجاز الطبي الجديد بولاية قابس والجهات المجاورة.وتعد "الترومبوليز" تقنية طبية جديدة تتمثل في تدمير قطرة الدم المتخثرة في الأوعية أو الشرايين الدماغية المانعة لدوران الدم، وتتمثل في إدخال الأدوية المعالجة عبر حقنة وريدية تقوم بتفتيت الخثرة في وقت قياسي.
https://sputnikarabic.ae/20230408/تونس-تحتاج-إلى-750-متبرعا-بالدم-يوميا-و270-ألف-سنويا-1075691369.html
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الصحة, منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
الصحة, منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

فريق طبي تونسي ينجح في إجراء أول عملية تسريح لجلطة دماغية بتقنية "ترومبوليز"

20:29 GMT 03.06.2023
© AP Photo / Matt Rourkeعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني
عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Matt Rourke
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نجح فريق طبي تونسي، أمس الجمعة، في إجراء أول عملية تسريح لجلطة دماغية بواسطة تقنية "ترومبوليز trombolyse" لمريضة وهي في صحة جيّدة.
وأفادت قناة نسمة، اليوم السبت، بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدينة قابس التونسية، قام بإجراء عملية تسريح جلطة دماغية بواسطة هذه التقنية "ترومبوليز".
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ونقلت القناة عن بيان لوزارة الصحة التونسية، أن الفريق الطبي بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس، قد نجح يوم الخميس الماضي، في إجراء هذه العملية، بنجاح.
وذكر بيان الوزارة التونسية أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية يتكون من "أمّن العمليتين من أطباء قسم الاستعجالي وعلى رأسهم الأستاذة إيمان رجب وقسم الأعصاب، وعلى رأسهم الدكتورة آمنة اللوز".
وشارك في إجراء العملية التي جرت في المستشفى الجامعي بقابس، الواقعة جنوب شرقي البلاد، كل من "قسم الأشعة بالمستشفى (قسم الكشف بالصدى)"، وذلك بحسب بيان وزارة الصحة التونسية.
وأشارت الوزارة التونسية إلى أن هذه العمليات ستتواصل للاستفادة من هذا الإنجاز الطبي الجديد بولاية قابس والجهات المجاورة.
وتعد "الترومبوليز" تقنية طبية جديدة تتمثل في تدمير قطرة الدم المتخثرة في الأوعية أو الشرايين الدماغية المانعة لدوران الدم، وتتمثل في إدخال الأدوية المعالجة عبر حقنة وريدية تقوم بتفتيت الخثرة في وقت قياسي.
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