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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230603/مكتب-زيلينسكي-أوكرانيا-تفتقر-إلى-الأسلحة-لشن-هجوم-مضاد-1077711499.html
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد
أكد نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إيغور غوفكفا، أن أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T19:04+0000
2023-06-03T19:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غوفكفا في مقابلة مع صحيفة غربية: "إذا كنت ترغب في شن هجوم مضاد ناجح، فأنت بحاجة إلى كل ما لديك تحت تصرفك، بما في ذلك المدفعية والعربات المدرعة والدبابات، لذلك ربما لا نمتلك ما يكفي منها".وأضاف غوفكفا لصحيفة "التايمز" أن زيلينسكي ذهب في جولة أوروبية بهدف رئيسي، وهو طلب حزمة من المساعدات العسكرية الإضافية.أعلنت السلطات الأوكرانية مرارًا وتكرارًا أن هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية في 15 أبريل/نيسان، في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن كييف قد تشن هجومًا مضادًا في وقت متأخر من هذا الصيف، وقال في وقت لاحق، إن الهجوم سيبدأ قريبا.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن الجيش الروسي يراقب بعناية أي تصريحات حول الهجوم المضاد القادم ويأخذها في الاعتبار عند التخطيط لعملية خاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-6-صواريخ-أطلقتها-القوات-الأوكرانية-على-بيرديانسك-1077709823.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد

19:04 GMT 03.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
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أكد نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إيغور غوفكفا، أن أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد.
وقال غوفكفا في مقابلة مع صحيفة غربية: "إذا كنت ترغب في شن هجوم مضاد ناجح، فأنت بحاجة إلى كل ما لديك تحت تصرفك، بما في ذلك المدفعية والعربات المدرعة والدبابات، لذلك ربما لا نمتلك ما يكفي منها".
وأضاف غوفكفا لصحيفة "التايمز" أن زيلينسكي ذهب في جولة أوروبية بهدف رئيسي، وهو طلب حزمة من المساعدات العسكرية الإضافية.

وأشار نائب رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية إلى أن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة الروسية تستنزف مخزون صواريخ الدفاع الجوي ومنها أنظمة باتريوت الأمريكية، وأكد أن كييف تفتقر أيضًا إلى قذائف لأنظمة الدفاع الجوي هذه.

مدفع هاوتزر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
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17:29 GMT
أعلنت السلطات الأوكرانية مرارًا وتكرارًا أن هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية في 15 أبريل/نيسان، في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن كييف قد تشن هجومًا مضادًا في وقت متأخر من هذا الصيف، وقال في وقت لاحق، إن الهجوم سيبدأ قريبا.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن الجيش الروسي يراقب بعناية أي تصريحات حول الهجوم المضاد القادم ويأخذها في الاعتبار عند التخطيط لعملية خاصة.
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