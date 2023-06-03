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https://sputnikarabic.ae/20230603/نفوق-آلاف-الطيور-يثير-حيرة-كبيرة-في-تشيلي-فيديو-1077707390.html
نفوق آلاف الطيور يثير حيرة كبيرة في تشيلي.. فيديو
نفوق آلاف الطيور يثير حيرة كبيرة في تشيلي.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأكثر من 3500 طائر بحري نافق منذ السادس والعشرين من شهر مايو/آيار الماضي على شواطئ شمالي تشيلي. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T14:48+0000
2023-06-03T14:48+0000
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في الفيديو المتداول، تظهر آلاف الطيور البحرية النافقة والتي تبين أنها من نوع "الغاق بوغانفيل"، التي تطلق عليها تسمية "غاق غواناي" في أمريكا الجنوبية، وتتميز بريشها الأبيض والأسود.وعكف موظفون في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في تشيلي على الطيور النافقة التي انتشرت على شواطئ كوكيمبو، التي تبعد 400 كم شمالي العاصمة سانتياغو، وهي منطقة سياحية تضم فنادق ومطاعم وكازينوهات.وتوقعت بعض المصادر أن يكون "شيء ما يحدث في البحر" يتسبب بنفوق هذه الطيور، خاصة وأن الزراعة في تشيلي لم تكتشف السبب وراء نفوق هذه الطيور، حتى الآن.
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الأخبار, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار تشيلي
الأخبار, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار تشيلي

نفوق آلاف الطيور يثير حيرة كبيرة في تشيلي.. فيديو

14:48 GMT 03.06.2023
© AP Photo / Ariel Schalitطيور البجع العملاق تحلق فوق وادي إميك حيفر، شمال تل-أبيب، إسرائيل 8 نوفمبر 2021
طيور البجع العملاق تحلق فوق وادي إميك حيفر، شمال تل-أبيب، إسرائيل 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأكثر من 3500 طائر بحري نافق منذ السادس والعشرين من شهر مايو/آيار الماضي على شواطئ شمالي تشيلي.
في الفيديو المتداول، تظهر آلاف الطيور البحرية النافقة والتي تبين أنها من نوع "الغاق بوغانفيل"، التي تطلق عليها تسمية "غاق غواناي" في أمريكا الجنوبية، وتتميز بريشها الأبيض والأسود.
وعكف موظفون في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في تشيلي على الطيور النافقة التي انتشرت على شواطئ كوكيمبو، التي تبعد 400 كم شمالي العاصمة سانتياغو، وهي منطقة سياحية تضم فنادق ومطاعم وكازينوهات.
وتوقعت بعض المصادر أن يكون "شيء ما يحدث في البحر" يتسبب بنفوق هذه الطيور، خاصة وأن الزراعة في تشيلي لم تكتشف السبب وراء نفوق هذه الطيور، حتى الآن.
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