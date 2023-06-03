https://sputnikarabic.ae/20230603/نفوق-آلاف-الطيور-يثير-حيرة-كبيرة-في-تشيلي-فيديو-1077707390.html
نفوق آلاف الطيور يثير حيرة كبيرة في تشيلي.. فيديو
نفوق آلاف الطيور يثير حيرة كبيرة في تشيلي.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأكثر من 3500 طائر بحري نافق منذ السادس والعشرين من شهر مايو/آيار الماضي على شواطئ شمالي تشيلي. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T14:48+0000
2023-06-03T14:48+0000
2023-06-03T14:48+0000
مجتمع
الأخبار
نادي الفيديو
الأخبار
أخبار تشيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/09/1050659333_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac689d30e0fe4e87269489898622848d.jpg
في الفيديو المتداول، تظهر آلاف الطيور البحرية النافقة والتي تبين أنها من نوع "الغاق بوغانفيل"، التي تطلق عليها تسمية "غاق غواناي" في أمريكا الجنوبية، وتتميز بريشها الأبيض والأسود.وعكف موظفون في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في تشيلي على الطيور النافقة التي انتشرت على شواطئ كوكيمبو، التي تبعد 400 كم شمالي العاصمة سانتياغو، وهي منطقة سياحية تضم فنادق ومطاعم وكازينوهات.وتوقعت بعض المصادر أن يكون "شيء ما يحدث في البحر" يتسبب بنفوق هذه الطيور، خاصة وأن الزراعة في تشيلي لم تكتشف السبب وراء نفوق هذه الطيور، حتى الآن.
أخبار تشيلي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/09/1050659333_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_4ffbb4bf26c7fbd57042d641a3475307.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار تشيلي
الأخبار, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار تشيلي
نفوق آلاف الطيور يثير حيرة كبيرة في تشيلي.. فيديو
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأكثر من 3500 طائر بحري نافق منذ السادس والعشرين من شهر مايو/آيار الماضي على شواطئ شمالي تشيلي.
في الفيديو المتداول، تظهر آلاف الطيور البحرية النافقة والتي تبين أنها من نوع "الغاق بوغانفيل"، التي تطلق عليها تسمية "غاق غواناي" في أمريكا الجنوبية
، وتتميز بريشها الأبيض والأسود.
وعكف موظفون في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في تشيلي على الطيور النافقة
التي انتشرت على شواطئ كوكيمبو، التي تبعد 400 كم شمالي العاصمة سانتياغو، وهي منطقة سياحية تضم فنادق ومطاعم وكازينوهات.
وتوقعت بعض المصادر أن يكون "شيء ما يحدث في البحر" يتسبب بنفوق هذه الطيور، خاصة وأن الزراعة في تشيلي لم تكتشف السبب وراء نفوق هذه الطيور، حتى الآن.