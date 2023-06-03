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وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرا
وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرا
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال تصريحات في منتدى شانغريلا في سنغافورة، إن الصراع في مضيق تايوان (الصين) سيكون مدمرًا، وأن الولايات المتحدة ملتزمة... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T03:17+0000
2023-06-03T03:17+0000
وزير الدفاع الأمريكي
الصين
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم
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زادت التوترات بشأن تايوان بشكل كبير في أغسطس/آب الماضي بعد أن سافرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه على الرغم من تحذيرات بكين من مثل هذه الزيارة. وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.تخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي لكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال.تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230603/أوستن-يتهم-الصين-بعدم-الجدية-في-تعزيز-آليات-إدارة-الأزمات-بين-جيشي-البلدين-1077692512.html
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وزير الدفاع الأمريكي, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
وزير الدفاع الأمريكي, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم

وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرا

03:17 GMT 03.06.2023
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Michael Probst
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال تصريحات في منتدى شانغريلا في سنغافورة، إن الصراع في مضيق تايوان (الصين) سيكون مدمرًا، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وأضاف أوستن، "الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرا" مؤكدا "مصممون على الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. وكذلك الحال بالنسبة لعدد متزايد من الدول في جميع أنحاء العالم".
زادت التوترات بشأن تايوان بشكل كبير في أغسطس/آب الماضي بعد أن سافرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه على الرغم من تحذيرات بكين من مثل هذه الزيارة. وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
أوستن يتهم الصين بعدم الجدية في تعزيز آليات إدارة الأزمات بين جيشي البلدين
01:56 GMT
تخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي لكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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