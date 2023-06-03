https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الدفاع-الأمريكي-الصراع-في-مضيق-تايوان-سيكون-مدمرا-1077693085.html

وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرا

وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال تصريحات في منتدى شانغريلا في سنغافورة، إن الصراع في مضيق تايوان (الصين) سيكون مدمرًا، وأن الولايات المتحدة ملتزمة... 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T03:17+0000

2023-06-03T03:17+0000

2023-06-03T03:17+0000

وزير الدفاع الأمريكي

الصين

أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

العالم

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زادت التوترات بشأن تايوان بشكل كبير في أغسطس/آب الماضي بعد أن سافرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه على الرغم من تحذيرات بكين من مثل هذه الزيارة. وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.تخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي لكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال.تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

https://sputnikarabic.ae/20230603/أوستن-يتهم-الصين-بعدم-الجدية-في-تعزيز-آليات-إدارة-الأزمات-بين-جيشي-البلدين-1077692512.html

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وزير الدفاع الأمريكي, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم