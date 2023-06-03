https://sputnikarabic.ae/20230603/أوستن-يتهم-الصين-بعدم-الجدية-في-تعزيز-آليات-إدارة-الأزمات-بين-جيشي-البلدين-1077692512.html
أوستن يتهم الصين بعدم الجدية في تعزيز آليات إدارة الأزمات بين جيشي البلدين
أوستن يتهم الصين بعدم الجدية في تعزيز آليات إدارة الأزمات بين جيشي البلدين
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال تصريحاته في منتدى شانغريلا في سنغافورة، إنه يأمل أن تكون الصين مستعدة قريبًا للمشاركة في المحادثات الثنائية لتحسين... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T01:56+0000
2023-06-03T01:56+0000
2023-06-03T01:56+0000
وزير الدفاع الأمريكي
الصين
العالم
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وقال أوستن يوم الجمعة، "إنني قلق للغاية من أن جمهورية الصين الشعبية لم تكن مستعدة للمشاركة بجدية أكبر في آليات أفضل لإدارة الأزمات بين جيشينا. لكنني آمل أن يتغير ذلك قريبا".في وقت سابق من اليوم، استقبل أوستن ووزير الدفاع الصيني لي شانغ فو بعضهما البعض لفترة وجيزة في حفل عشاء منتدى شانغريلا، لكنهما لم يتبادلا أي حوار ذي مغزى.قال أوستن في مايو/أيار المنصرم، إنه يتوقع التواصل مع نظيره الصيني على هامش منتدى شانغريلا للحوار ، لكن الصين رفضت.
https://sputnikarabic.ae/20230511/صحيفة-بكين-تعارض-لقاء-وزير-الدفاع-الصيني-بنظيره-الأمريكي-1076897615.html
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وزير الدفاع الأمريكي, الصين, العالم
وزير الدفاع الأمريكي, الصين, العالم
أوستن يتهم الصين بعدم الجدية في تعزيز آليات إدارة الأزمات بين جيشي البلدين
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال تصريحاته في منتدى شانغريلا في سنغافورة، إنه يأمل أن تكون الصين مستعدة قريبًا للمشاركة في المحادثات الثنائية لتحسين آلية إدارة الأزمات بين البلدين.
وقال أوستن يوم الجمعة، "إنني قلق للغاية من أن جمهورية الصين الشعبية لم تكن مستعدة للمشاركة بجدية أكبر
في آليات أفضل لإدارة الأزمات بين جيشينا. لكنني آمل أن يتغير ذلك قريبا".
في وقت سابق من اليوم، استقبل أوستن ووزير الدفاع الصيني لي شانغ فو بعضهما البعض لفترة وجيزة في حفل عشاء منتدى شانغريلا، لكنهما لم يتبادلا أي حوار ذي مغزى.
قال أوستن في مايو/أيار المنصرم، إنه يتوقع التواصل مع نظيره الصيني على هامش منتدى شانغريلا للحوار ، لكن الصين رفضت.