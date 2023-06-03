https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الدفاع-الإندونيسي-يقترح-خطة-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-تتضمن-إنشاء-منطقة-منزوعة-السلاح-1077695074.html

وزير الدفاع الإندونيسي يقترح خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح

وزير الدفاع الإندونيسي يقترح خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح

اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم السبت، خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وتنظيم استفتاءات تحت إشراف الأمم... 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T07:23+0000

2023-06-03T07:23+0000

2023-06-03T07:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال سوبيانتو في كلمة خلال منتدى حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة إن "الصراع في أوكرانيا له تأثير على جميع مناطق العالم، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة إخواننا في أوكرانيا وروسيا إلى التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فوري للأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن".وتابع سوبيانتو: "خامسا، يجب على الأمم المتحدة تنظيم وإجراء استفتاءات في جميع الأراضي المتنازع عليها من أجل ضمان انعكاس موضوعي لرغبات سكان هذه المناطق حول كونها جزءًا من روسيا أو أوكرانيا".ونوه سوبيانتو إلى أن "إندونيسيا مستعدة لتقديم مراقبين عسكريين ووحدات عسكرية للعمل تحت إشراف قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".وأوضح: "سأعطي مثالا تاريخيا: صراع كبير وواسع في كوريا تم حله من خلال وقف الأعمال القتالية وإنشاء منطقة منزوعة السلاح".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20230602/البيت-الأبيض-يعلن-أن-الغرب-زود-أوكرانيا-بكل-احتياجات-الهجوم-المضاد-1077685329.html

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