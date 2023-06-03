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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الدفاع-الإندونيسي-يقترح-خطة-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-تتضمن-إنشاء-منطقة-منزوعة-السلاح-1077695074.html
وزير الدفاع الإندونيسي يقترح خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح
وزير الدفاع الإندونيسي يقترح خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح
اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم السبت، خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وتنظيم استفتاءات تحت إشراف الأمم... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T07:23+0000
2023-06-03T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال سوبيانتو في كلمة خلال منتدى حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة إن "الصراع في أوكرانيا له تأثير على جميع مناطق العالم، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة إخواننا في أوكرانيا وروسيا إلى التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فوري للأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن".وتابع سوبيانتو: "خامسا، يجب على الأمم المتحدة تنظيم وإجراء استفتاءات في جميع الأراضي المتنازع عليها من أجل ضمان انعكاس موضوعي لرغبات سكان هذه المناطق حول كونها جزءًا من روسيا أو أوكرانيا".ونوه سوبيانتو إلى أن "إندونيسيا مستعدة لتقديم مراقبين عسكريين ووحدات عسكرية للعمل تحت إشراف قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".وأوضح: "سأعطي مثالا تاريخيا: صراع كبير وواسع في كوريا تم حله من خلال وقف الأعمال القتالية وإنشاء منطقة منزوعة السلاح".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230602/البيت-الأبيض-يعلن-أن-الغرب-زود-أوكرانيا-بكل-احتياجات-الهجوم-المضاد-1077685329.html
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وزير الدفاع الإندونيسي يقترح خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح

07:23 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 07:26 GMT 03.06.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم السبت، خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وتنظيم استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في جميع الأراضي "المتنازع عليها".
وقال سوبيانتو في كلمة خلال منتدى حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة إن "الصراع في أوكرانيا له تأثير على جميع مناطق العالم، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة إخواننا في أوكرانيا وروسيا إلى التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فوري للأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "أقترح، أولاً، وقف إطلاق النار والأعمال القتالية من قبل جميع أطراف النزاع بشكل كامل، وتحديد المواقع التي تتواجد فيها حاليا، وثانيا، انسحاب القوات مسافة 15 كيلومتراً في كل اتجاه من المواقع الأمامية وتشكيل منطقة منزوعة السلاح، وثالثا، التشكيل الفوري لوحدة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، ورابعا، نشر هذه الوحدة التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء المنطقة المنزوعة السلاح".

وتابع سوبيانتو: "خامسا، يجب على الأمم المتحدة تنظيم وإجراء استفتاءات في جميع الأراضي المتنازع عليها من أجل ضمان انعكاس موضوعي لرغبات سكان هذه المناطق حول كونها جزءًا من روسيا أو أوكرانيا".
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ونوه سوبيانتو إلى أن "إندونيسيا مستعدة لتقديم مراقبين عسكريين ووحدات عسكرية للعمل تحت إشراف قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".
وأوضح: "سأعطي مثالا تاريخيا: صراع كبير وواسع في كوريا تم حله من خلال وقف الأعمال القتالية وإنشاء منطقة منزوعة السلاح".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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