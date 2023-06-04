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"أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024
https://sputnikarabic.ae/20230604/أوبك-تتفق-على-مستوى-جديد-لإنتاج-النفط-عند-4046-مليون-برميل-يوميا-بداية-من-2024-1077733664.html
"أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024
"أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024
أعلنت منظمة "أوبك+" أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T16:17+0000
2023-06-04T16:51+0000
أوبك
العالم
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وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024".وتابع البيان: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024". وأشار البيان إلى أن "مجموعة "أوبك+" اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته".ونوّه البيان إلى أن الاجتماع المقبل لرؤساء وفود "أوبك +" سيعقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.
https://sputnikarabic.ae/20230604/وزارة-الطاقة-السعودية-الممكلة-ستواصل-الخفض-الطوعي-لإنتاجها-النفطي-حتى-نهاية-2024---عاجل-1077734132.html
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أوبك, العالم
أوبك, العالم

"أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024

16:17 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 16:51 GMT 04.06.2023)
© AP Photo / Lisa Leutnerأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Lisa Leutner
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أعلنت منظمة "أوبك+" أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.
وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024".

وأضاف البيان: "تعمل أوبك + بالفعل على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية 2023 إلى 41.856 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، ستصل التخفيضات في العام الجديد إلى 1.396 مليون برميل يوميًا".

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وزارة الطاقة السعودية: الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024
16:32 GMT
وتابع البيان: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".
وأشار البيان إلى أن "مجموعة "أوبك+" اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته".
ونوّه البيان إلى أن الاجتماع المقبل لرؤساء وفود "أوبك +" سيعقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.
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