https://sputnikarabic.ae/20230604/أوبك-تتفق-على-مستوى-جديد-لإنتاج-النفط-عند-4046-مليون-برميل-يوميا-بداية-من-2024-1077733664.html
"أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024
"أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024
أعلنت منظمة "أوبك+" أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T16:17+0000
2023-06-04T16:17+0000
2023-06-04T16:51+0000
أوبك
العالم
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وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024".وتابع البيان: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024". وأشار البيان إلى أن "مجموعة "أوبك+" اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته".ونوّه البيان إلى أن الاجتماع المقبل لرؤساء وفود "أوبك +" سيعقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.
https://sputnikarabic.ae/20230604/وزارة-الطاقة-السعودية-الممكلة-ستواصل-الخفض-الطوعي-لإنتاجها-النفطي-حتى-نهاية-2024---عاجل-1077734132.html
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أوبك, العالم
"أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024
16:17 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 16:51 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت منظمة "أوبك+" أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.
وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024".
وأضاف البيان: "تعمل أوبك + بالفعل على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية 2023 إلى 41.856 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، ستصل التخفيضات في العام الجديد إلى 1.396 مليون برميل يوميًا".
وتابع البيان: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".
وأشار البيان إلى أن "مجموعة "أوبك+" اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته".
ونوّه البيان إلى أن الاجتماع المقبل لرؤساء وفود "أوبك +" سيعقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.