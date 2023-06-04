https://sputnikarabic.ae/20230604/إعلام-بلجيكا-تطلب-توضيحا-من-كييف-بسبب-استخدام-أسلحتها-بالقرب-من-بيلغورود-1077735688.html
إعلام: بلجيكا تطلب توضيحا من كييف بسبب استخدام أسلحتها بالقرب من بيلغورود
إعلام: بلجيكا تطلب توضيحا من كييف بسبب استخدام أسلحتها بالقرب من بيلغورود
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن بروكسل ستطلب من كييف "في أول فرصة" توضيحا حول استخدام أسلحة بلجيكية الصنع من قبل المخربين في مقاطعة بيلغورود الروسية. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T17:46+0000
2023-06-04T17:46+0000
2023-06-04T17:46+0000
العالم
روسيا
بروكسل
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وجاء في الصحيفة: "ستتصل وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، ووزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، بالسلطات الأوكرانية في أقرب وقت ممكن لطلب توضيح".وشددت بروكسل على أن الأسلحة كانت مخصصة حصرا للجيش الأوكراني من أجل "حماية أرضه وسكانه".ووفقاً لصحيفة "سوار"، فإن هذا الحكم مبين في الوثائق المصاحبة لكل عملية تسليم.في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الإرهابيين الذين هاجموا مقاطعة بيلغورود في نهاية مايو/أيار، استخدموا مركبات وأسلحة من الولايات المتحدة وبولندا وجمهورية التشيك وبلجيكا، واستخدموا بنادق بلجيكية وتشيكية.
https://sputnikarabic.ae/20230604/حاكم-بيلغورود-نخوض-معركة-مع-مجموعة-تخريب-أوكرانية-في-بلدة-نوفايا-تافولجانكا-1077732492.html
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العالم, روسيا, بروكسل
إعلام: بلجيكا تطلب توضيحا من كييف بسبب استخدام أسلحتها بالقرب من بيلغورود
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن بروكسل ستطلب من كييف "في أول فرصة" توضيحا حول استخدام أسلحة بلجيكية الصنع من قبل المخربين في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وجاء في الصحيفة: "ستتصل وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، ووزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، بالسلطات الأوكرانية في أقرب وقت ممكن لطلب توضيح".
وشددت بروكسل على أن الأسلحة كانت مخصصة حصرا للجيش الأوكراني من أجل "حماية أرضه وسكانه".
ووفقاً لصحيفة "سوار"، فإن هذا الحكم مبين في الوثائق المصاحبة لكل عملية تسليم.
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الإرهابيين الذين هاجموا مقاطعة بيلغورود في نهاية مايو/أيار، استخدموا مركبات وأسلحة من الولايات المتحدة وبولندا وجمهورية التشيك وبلجيكا، واستخدموا بنادق بلجيكية وتشيكية.