https://sputnikarabic.ae/20230604/الأمن-العراقي-يتسلم-50-داعشيا-كانوا-محتجزين-في-سجون-قسد-شرقي-سوريا-1077740916.html

الأمن العراقي يتسلم 50 "داعشيا" كانوا محتجزين في سجون "قسد" شرقي سوريا

الأمن العراقي يتسلم 50 "داعشيا" كانوا محتجزين في سجون "قسد" شرقي سوريا

استلمت الأجهزة الأمنية العراقية دفعة جديدة من المعتقلين العراقيين من مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، بالإضافة الى دفعة جديدة من عوائل... 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T20:17+0000

2023-06-04T20:17+0000

2023-06-04T20:17+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر مطلعة في محافظة الحسكة، بأن قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، سلمت الأجهزة الأمنية العراقية خلال الساعات الماضية 50 معتقلاً من تنظيم "داعش" الإرهابي من حاملي الجنسية العراقية المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها، واللذين تم إلقاء القبض عليهم خلال سنوات الحرب ضد التنظيم في مناطق شمال وشرق سوريا.ودخلت القافلة الأراضي العراقية بمفردها، عبر معبر "الفاو" البري الحدودي شرقي بلدة الهول السورية، باتجاه مخيم (الجدعة) جنوبي مدينة الموصل بالقرب من بلدة القيارة، برفقة القوى الأمنية التابعة للحكومة العراقية.وكانت الجمهورية العراقية استعادت في شهر فبراير/ شباط الماضي، 155 عائلة من رعاياها المحتجزين في مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، في دفعة هي الثانية خلال العام الحالي 2023، وذلك بعد شهر من استعادة 145 عائلة.وخلال الأشهر الماضية، غادر مئات العراقيين من أفراد عائلات يشتبه بارتباطها بالتنظيم مخيم الهول، وغالبا ما تنقل السلطات العراقية هؤلاء إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل أن يتم إعادة بعضهم في وقت لاحق إلى المناطق التي ينحدرون منها.ويضم مخيم الهول عموما حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألف و196 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.

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