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https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-الروسية-توجه-ضربات-دقيقة-ضد-أهداف-معادية-في-عدة-مطارات-عسكرية-أوكرانية-1077722126.html
الدفاع الروسية توجه ضربات دقيقة ضد أهداف معادية في عدة مطارات عسكرية أوكرانية
الدفاع الروسية توجه ضربات دقيقة ضد أهداف معادية في عدة مطارات عسكرية أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية وجهت ضربات دقيقة خلال هجوم ليلي، ضد أهداف معادية تقع في عدة مطارات عسكرية أوكرانية، استخدمت فيه... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T11:48+0000
2023-06-04T11:48+0000
روسيا
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وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم تحقيق الهدف من الضربات، حيث تم إصابة مراكز القيادة، ونقاط الرادار، ومعدات الطيران الأوكرانية، وكذلك منشآت تخزين بالأسلحة والذخيرة.كما ذكرت الدفاع الروسية أنه تم تحييد نحو 600 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230604/قديروف-يكشف-العمل-على-تحييد-المخربين-في-منطقة-العملية-الروسية-الخاصة-1077720297.html
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الدفاع الروسية توجه ضربات دقيقة ضد أهداف معادية في عدة مطارات عسكرية أوكرانية

11:48 GMT 04.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية وجهت ضربات دقيقة خلال هجوم ليلي، ضد أهداف معادية تقع في عدة مطارات عسكرية أوكرانية، استخدمت فيه أسلحة جوية بعيدة المدى دقيقة التوجيه .
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم تحقيق الهدف من الضربات، حيث تم إصابة مراكز القيادة، ونقاط الرادار، ومعدات الطيران الأوكرانية، وكذلك منشآت تخزين بالأسلحة والذخيرة.
كما ذكرت الدفاع الروسية أنه تم تحييد نحو 600 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تشارك في معركة تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
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قديروف يكشف العمل على تحييد المخربين في منطقة العملية الروسية الخاصة
10:12 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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