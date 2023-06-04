https://sputnikarabic.ae/20230604/قديروف-يكشف-العمل-على-تحييد-المخربين-في-منطقة-العملية-الروسية-الخاصة-1077720297.html
قديروف يكشف العمل على تحييد المخربين في منطقة العملية الروسية الخاصة
قديروف يكشف العمل على تحييد المخربين في منطقة العملية الروسية الخاصة
كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن العمل الجاري في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة لتحديد وتحييد مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية المسلحة. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T10:12+0000
2023-06-04T10:12+0000
2023-06-04T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال قديروف إنه "تم تنشيط مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية المسلحة في المنطقة التي تسيطر عليها وحدة رستم أغيف العسكرية الشيشانية وهذا يعني أن وحداتنا قد فتحت لهم موسم الصيد".وأضاف قديروف: "هناك بالفعل نتائج ممتازة عند تنفيذ عمليات عسكرية في المناطق التي تقع فيها المنازل الخاصة وفي المناطق المجاورة لها يكتشف جنودنا اكتشافات مثيرة للاهتمام".وبدوره، قال بعض رؤساء المناطق إن مقاتلي الوحدات الشيشانية يحرمون عناصر مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية المسلحة من الزي والذخيرة والمؤن وهذا "سيخدم الجنود الروس".ويتم تنفيذ طلعات لمجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية المسلحة بانتظام، حيث يتم قتل المدنيين في المناطق المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230506/قديروف-قوات-أخمات-على-استعداد-للتقدم-إلى-أرتيوموفسك-1076731945.html
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روسيا
قديروف يكشف العمل على تحييد المخربين في منطقة العملية الروسية الخاصة
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كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن العمل الجاري في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة لتحديد وتحييد مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية المسلحة.
وقال قديروف إنه "تم تنشيط مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية المسلحة في المنطقة التي تسيطر عليها وحدة رستم أغيف العسكرية الشيشانية وهذا يعني أن وحداتنا قد فتحت لهم موسم الصيد".
وأضاف قديروف: "هناك بالفعل نتائج ممتازة عند تنفيذ عمليات عسكرية في المناطق التي تقع فيها المنازل الخاصة وفي المناطق المجاورة لها يكتشف جنودنا اكتشافات مثيرة للاهتمام".
وبدوره، قال بعض رؤساء المناطق إن مقاتلي الوحدات الشيشانية يحرمون عناصر مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية المسلحة من الزي والذخيرة والمؤن وهذا "سيخدم الجنود الروس".
ويتم تنفيذ طلعات لمجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية المسلحة بانتظام، حيث يتم قتل المدنيين في المناطق المختلفة.