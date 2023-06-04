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الدفاع: القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا واسع النطاق وتحيد عشرات الدبابات والجنود
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-52-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077742239.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 52 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 52 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T22:44+0000
2023-06-04T22:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 52 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 35 قذيفة وصاروخ من عيار 155 ملم . وعلى محور غورلوفكا 17 قذيفة وصاروخ من عيار 152 ملم".وبحسب البيان أطلق العدو بالمجموع 330 مقذوفا من عيارات مختلفة .وخلال اليوم الماضي وردت معلومات عن إصابة امرأة مدنية في مدينة غورلوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل47 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-واسع-النطاق-وتحيد-عشرات-الدبابات-والجنود--عاجل-1077742134.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 52 مرة خلال اليوم الماضي

22:44 GMT 04.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 52 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 330 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 52 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 35 قذيفة وصاروخ من عيار 155 ملم . وعلى محور غورلوفكا 17 قذيفة وصاروخ من عيار 152 ملم".
وبحسب البيان أطلق العدو بالمجموع 330 مقذوفا من عيارات مختلفة .
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا، دونيتسك، ماكيفكا، أليكساندروفكا، ستاروميخايلوفكا .
وخلال اليوم الماضي وردت معلومات عن إصابة امرأة مدنية في مدينة غورلوفكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل47 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا واسع النطاق وتحيد عشرات الدبابات والجنود
22:29 GMT
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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