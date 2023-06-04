https://sputnikarabic.ae/20230604/القوات-الروسية-تقصف-بالمدفعية-مخربين-أوكرانيين-في-بيلغورود-1077739622.html
القوات الروسية تقصف بالمدفعية مخربين أوكرانيين في بيلغورود
القوات الروسية تقصف بالمدفعية مخربين أوكرانيين في بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي شن غارة بالمدفعية على مخرّبين أوكرانيين بالقرب من نوفايا تافولجانكا في مقاطعة بيلغورود. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T18:58+0000
2023-06-04T18:58+0000
2023-06-04T18:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "رصدت وحدات التغطية في المنطقة العسكرية الغربية وخدمة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي محاولة من قبل مسلحين لعبور النهر في منطقة نوفايا تافولجانكا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن هناك معركة تدور حاليا بين القوات الروسية ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا في المقاطعة.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230604/حاكم-بيلغورود-نخوض-معركة-مع-مجموعة-تخريب-أوكرانية-في-بلدة-نوفايا-تافولجانكا-1077732492.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تقصف بالمدفعية مخربين أوكرانيين في بيلغورود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي شن غارة بالمدفعية على مخرّبين أوكرانيين بالقرب من نوفايا تافولجانكا في مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "رصدت وحدات التغطية في المنطقة العسكرية الغربية وخدمة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي محاولة من قبل مسلحين لعبور النهر في منطقة نوفايا تافولجانكا".
وأشار البيان إلى أن القصف المدفعي فرق العدو وأجبره على التراجع.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن هناك معركة تدور حاليا بين القوات الروسية ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا في المقاطعة.
وقال غلادكوف في فيديو على قناته عبر "تلغرام": "هناك معركة جارية حاليا في نوفايا تافولجانكا ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، آمل أن يتم تدميرهم جميعا".
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.