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https://sputnikarabic.ae/20230604/المصارع-المصري-الشاب-المختفي-يظهر-لأول-مرة-ويرد-على-دعوة-السيسي-1077733965.html
المصارع المصري الشاب "المختفي" يظهر لأول مرة ويرد على دعوة السيسي
المصارع المصري الشاب "المختفي" يظهر لأول مرة ويرد على دعوة السيسي
ظهر المصارع المصري الشاب "المختفي" أحمد فؤاد بغدودة، لأول مرة، ورد على دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T16:35+0000
2023-06-04T16:35+0000
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وأكد بغدودة، عبر حسابه على "إنستغرام"، (تابع لشركة "ميتا" التي تخضع لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، أنه لم يهرب ويحب مصر.ووجه بغدودة، "الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعوته للحصول على منحة للتدريب والتأهيل بالأكاديمية الوطنية للتدريب".وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وجه رسالة إلى لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، الذي اختفى بعد مشاركته في بطولة أفريقيا في تونس.واختفى بغدودة نجم مصر في المصارعة الرومانية عقب مشاركته ببطولة أفريقيا التي أقيمت في تونس وتحديدًا في مدينة الحمامات.وكانت بعثة مصر تتجه من مدينة الحمامات التي احتضنت المنافسات إلى تونس العاصمة للعودة إلى القاهرة ولكن اللاعب الشاب الذي حصل على الميدالية الفضية في وزن 63 كيلو اختفى وفشلت جميع المحاولات في العثور عليه.وصعد إداري منتخب مصر بصحبة مساعديه لغرفة اللاعب ليتفاجىء بوجود بعض متعلقاته، لينتاب القلق الجميع ويتم مخاطبة السفارة المصرية وسلطات الأمن في تونس.أحمد فؤاد "بغدودة" الذي يبلغ من العمر 22 عاماً ويدرس بكلية التربية الرياضية في جامعة كفر الشيخ تم إعداده ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي تشرف عليه وزارة الشباب الرياضة عاني من التهميش وتعرض لضغوط لا يتحملها بشر على حد قول والده.وكشف والده ما تعرض له نجله وقال: "لا أعلم السبب وراء هروبه ولكن أوضح للرأي العالم بصفتي أبا، أنا لا استطيع الوصول إليه".وأضاف "نجلي كان يحلم بالحصول على ميدالية أولمبية ولكنه لم يحصل على أي مستحقات سوي 2200 جنيه حصل عليها لمدة شهرين فقط ولم يحصل لمدة 12 عام على أي مبالغ من اتحاد المصارعة".بدروها، فتحت وزارة الشباب والرياضة تحقيقا موسعا للوقوف على ملابسات الواقعة ومخاطبة السفارة المصرية في فرنسا لمحاولة الوصول إلى اللاعب.
https://sputnikarabic.ae/20200912/توجيهات-جديدة-من-السيسي-بشأن-الرياضة-المصرية-1046524170.html
https://sputnikarabic.ae/20230524/الملياردير-ساويرس-يدعو-لاعب-المصارعة-المختفي-للعودة-ويعده-بتنفيذ-كل-طلباته-1077373122.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رياضة
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رياضة

المصارع المصري الشاب "المختفي" يظهر لأول مرة ويرد على دعوة السيسي

16:35 GMT 04.06.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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ظهر المصارع المصري الشاب "المختفي" أحمد فؤاد بغدودة، لأول مرة، ورد على دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكد بغدودة، عبر حسابه على "إنستغرام"، (تابع لشركة "ميتا" التي تخضع لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، أنه لم يهرب ويحب مصر.
ووجه بغدودة، "الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعوته للحصول على منحة للتدريب والتأهيل بالأكاديمية الوطنية للتدريب".
جمهور في استاد القاهرة الدولي يحضرون مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2020
توجيهات جديدة من السيسي بشأن الرياضة المصرية
12 سبتمبر 2020, 15:46 GMT
وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وجه رسالة إلى لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، الذي اختفى بعد مشاركته في بطولة أفريقيا في تونس.
واختفى بغدودة نجم مصر في المصارعة الرومانية عقب مشاركته ببطولة أفريقيا التي أقيمت في تونس وتحديدًا في مدينة الحمامات.
وكانت بعثة مصر تتجه من مدينة الحمامات التي احتضنت المنافسات إلى تونس العاصمة للعودة إلى القاهرة ولكن اللاعب الشاب الذي حصل على الميدالية الفضية في وزن 63 كيلو اختفى وفشلت جميع المحاولات في العثور عليه.
وصعد إداري منتخب مصر بصحبة مساعديه لغرفة اللاعب ليتفاجىء بوجود بعض متعلقاته، لينتاب القلق الجميع ويتم مخاطبة السفارة المصرية وسلطات الأمن في تونس.
نجيب ساويرس - مهرجان الجونة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
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الملياردير ساويرس يدعو لاعب المصارعة "المختفي" للعودة ويعده بتنفيذ كل طلباته
24 مايو, 08:08 GMT
أحمد فؤاد "بغدودة" الذي يبلغ من العمر 22 عاماً ويدرس بكلية التربية الرياضية في جامعة كفر الشيخ تم إعداده ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي تشرف عليه وزارة الشباب الرياضة عاني من التهميش وتعرض لضغوط لا يتحملها بشر على حد قول والده.
وكشف والده ما تعرض له نجله وقال: "لا أعلم السبب وراء هروبه ولكن أوضح للرأي العالم بصفتي أبا، أنا لا استطيع الوصول إليه".
وأضاف "نجلي كان يحلم بالحصول على ميدالية أولمبية ولكنه لم يحصل على أي مستحقات سوي 2200 جنيه حصل عليها لمدة شهرين فقط ولم يحصل لمدة 12 عام على أي مبالغ من اتحاد المصارعة".
بدروها، فتحت وزارة الشباب والرياضة تحقيقا موسعا للوقوف على ملابسات الواقعة ومخاطبة السفارة المصرية في فرنسا لمحاولة الوصول إلى اللاعب.
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