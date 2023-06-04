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https://sputnikarabic.ae/20230604/رسميا-رحيل-كريم-بنزيما-عن-ريال-مدريد-1077720719.html
رسميا... رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد
رسميا... رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، رحيل مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيما. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T10:31+0000
2023-06-04T10:31+0000
مجتمع
رياضة
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
كريم بنزيما
أخبار نادي ريال مدريد
منوعات
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وذكر ريال مدريد في بيان، أنه اتفق مع بنزيما على إنهاء مشواره الرائع مع الملكي.وأعرب النادي في بيانه عن امتنانه تجاه أحد أعظم أساطيره عبر التاريخ.وتمنى ريال مدريد لمهاجمه الفرنسي ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته.وكان بنزيما قد انضم لصفوف ريال مدريد عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط.ولعب كريم بنزيما 14 عاما مع الملكي وفاز ب 25 لقبا، وهي: 5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 كأس ملك إسبانيا و 4 كؤوس السوبر الإسباني.
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رياضة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, الأخبار
رياضة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, الأخبار

رسميا... رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد

10:31 GMT 04.06.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEXكريم بنزيما
كريم بنزيما - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، رحيل مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيما.
وذكر ريال مدريد في بيان، أنه اتفق مع بنزيما على إنهاء مشواره الرائع مع الملكي.
وأعرب النادي في بيانه عن امتنانه تجاه أحد أعظم أساطيره عبر التاريخ.
وتمنى ريال مدريد لمهاجمه الفرنسي ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته.

كما كشف الميرنغي أنه سيقيم حفل وداع لبنزيما بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز، يوم الثلاثاء المقبل 6 يونيو/حزيران، في تمام الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

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وكان بنزيما قد انضم لصفوف ريال مدريد عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط.
ولعب كريم بنزيما 14 عاما مع الملكي وفاز ب 25 لقبا، وهي: 5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 كأس ملك إسبانيا و 4 كؤوس السوبر الإسباني.
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