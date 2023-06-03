https://sputnikarabic.ae/20230603/هل-منح-بنزيما-موافقته-النهائية-لاتحاد-جدة-1077710933.html

هل منح بنزيما "موافقته النهائية" لاتحاد جدة

هل منح بنزيما "موافقته النهائية" لاتحاد جدة

كشف مصدر في نادي اتحاد جدة السعودي عن مصير المفاوضات التي يجريها الفريق مع هداف ريال مدريد الإسباني، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما. 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T18:28+0000

2023-06-03T18:28+0000

2023-06-03T18:28+0000

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وقال المصدر لوكالة فرانس برس "هناك خط مفاوضات مفتوح مع بنزيما، لكن حتى الآن لم يمنح اللاعب مسؤولي الاتحاد الموافقة النهائية على انتقاله للفريق بداية من الموسم المقبل".ويسعى اتحاد جدة الذي توج مؤخرا بلقب بطل الدوري السعودي (إلى جانب السوبر) للمرة الأولى منذ 2009 إلى ضم بنزيمة (35 عاما) للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في السعودية أواخر العام الجاري.يشار إلى أن بنزيما ذي الأصول الجزائرية والحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم عام 2022، ينتهي عقده مع ريال مدريد نهاية يونيو/حزيران الجاري.إلا أنه سيكون بإمكانه تجديد العقد بقرار منه لموسم آخر هو الـ 15 له في صفوف النادي الملكي.وكانت تقارير صحفية ذكرت أن اتحاد جدة عرض على بنزيما عقدا لمدة عامين بقيمة 400 مليون يورو.يعتقد المهاجم الفرنسي أن الوقت قد حان للمضي قدما وإنهاء مسيرته في النخبة الكروية، وبينما قال مرات عديدة في الماضي إنه إما سيتقاعد كلاعب في ريال مدريد أو أولمبيك ليون، إلا أن عرض اتحاد جدة جعله يغير رأيه، وفق التقارير.من المرجح أن يتم الإعلان عن رحيل بنزيما خلال الأيام القليلة المقبلة ليودع عشاق سانتياغو برنابيو أحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأبيض على الإطلاق.وتشير التقارير إلى أن الأندية السعودية تتطلع إلى التوقيع مع حوالي 20 نجما أجنبيا للانضمام إلى دوري كرة القدم الأعلى في صفقات قد تتجاوز مجتمعة المليار دولار.أنهى كريستيانو رونالدو مؤخرا موسمه الأول في اللعب مع نادي النصر السعودي كجزء من عقده الذي تبلغ قيمته 214 مليون دولار سنويا والذي تم التوصل إليه العام الماضي ليصبح اللاعب الأعلى أجرا على الإطلاق براتب سنوي.تنتهي صفقة رونالدو حتى عام 2025، وأكد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مؤخرا خططه لمواصلة اللعب في الدوري السعودي، مضيفًا أنه يعتقد أنه قد يكون ضمن أفضل خمسة دوريات في جميع أنحاء العالم.قال رونالدو، لصحيفة أتليتيك: "أنا سعيد هنا، أريد الاستمرار هنا، وفي رأيي، إذا استمروا في القيام بالعمل الذي يريدون القيام به هنا، على مدى السنوات الخمس المقبلة، أعتقد أن الدوري السعودي يمكن أن يكون ضمن أفضل خمس دوريات في العالم".وحاول اتحاد جدة أيضا استدراج ليونيل ميسي في صفقة معروضة تبلغ قيمتها 386.5 مليون دولار في الموسم الواحد.وسيترك ميسي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية هذا الموسم ويقال إنه يجذب أيضا اهتمام برشلونة وإنتر ميامي.

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