https://sputnikarabic.ae/20230604/روسيا-تمدد-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-حتى-نهاية-2024-1077734962.html
روسيا تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024
روسيا تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T17:12+0000
2023-06-04T17:12+0000
2023-06-04T17:12+0000
روسيا
أوبك
العالم
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وقال نوفاك للصحفيين: "ستمدد روسيا الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024 كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +"، والتي أعلنت سابقا خفضا طوعيا في أبريل/ نيسان".وأشار نوفاك إلى أن قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط خلال عام 2024 يصب في مصلحة السوق ومصلحة الدول المشاركة بصناعة القرار.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة "أوبك+" أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.ويتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230604/أوبك-تتفق-على-مستوى-جديد-لإنتاج-النفط-عند-4046-مليون-برميل-يوميا-بداية-من-2024-1077733664.html
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روسيا, أوبك, العالم
روسيا تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقال نوفاك للصحفيين: "ستمدد روسيا الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024 كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +"، والتي أعلنت سابقا خفضا طوعيا في أبريل/ نيسان".
وتابع: "سيتم إجراء هذا التخفيض الاختياري من مستوى الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه في 4 يونيو/حزيران، خلال الاجتماع الخامس والثلاثين لـ"أوبك +".
وأشار نوفاك إلى أن قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط خلال عام 2024 يصب في مصلحة السوق ومصلحة الدول المشاركة بصناعة القرار.
وأكد نوفاك أنه لم تحدث أي خلافات بين روسيا والسعودية بشأن قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة "أوبك+" أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.
وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024".
ويتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024.