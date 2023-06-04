https://sputnikarabic.ae/20230604/روسيا-تمدد-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-حتى-نهاية-2024-1077734962.html

روسيا تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024

روسيا تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T17:12+0000

2023-06-04T17:12+0000

2023-06-04T17:12+0000

روسيا

أوبك

العالم

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وقال نوفاك للصحفيين: "ستمدد روسيا الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024 كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +"، والتي أعلنت سابقا خفضا طوعيا في أبريل/ نيسان".وأشار نوفاك إلى أن قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط خلال عام 2024 يصب في مصلحة السوق ومصلحة الدول المشاركة بصناعة القرار.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة "أوبك+" أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.ويتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024.

https://sputnikarabic.ae/20230604/أوبك-تتفق-على-مستوى-جديد-لإنتاج-النفط-عند-4046-مليون-برميل-يوميا-بداية-من-2024-1077733664.html

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