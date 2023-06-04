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https://sputnikarabic.ae/20230604/سفينة-حربية-صينية-تعترض-طريق-مدمرة-أمريكية-في-مضيق-تايوان-فيديو-1077733483.html
سفينة حربية صينية تعترض طريق مدمرة أمريكية في مضيق تايوان... فيديو
سفينة حربية صينية تعترض طريق مدمرة أمريكية في مضيق تايوان... فيديو
أعلنت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، "اقتراب سفينة حربية صينية لمسافة 137 مترا من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان". 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T16:13+0000
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وقالت القيادة الأمريكية، إن "القوات البحرية الأمريكية والكندية كانتا تجريان تدريبات مشتركة في تايوان، عندما قطعت السفينة الصينية الطريق، أمام المدمرة الأمريكية التي تعمل بالصواريخ الموجهة، ما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام".وكان وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، أكد في وقت سابق اليوم، أن السفن الحربية والطائرات الأجنبية تقترب من الأراضي الصينية ليس من أجل المرور السلمي، ولكن للاستفزاز.وقال شانغفو في منتدى "شانغريلا" للحوار الأمني ​​في سنغافورة: "بكين لا ترى أي مشكلات في ضمان حرية الملاحة والمرور السلمي للسفن الأجنبية في المنطقة المائية ذات الصلة".وأضاف: "من الضروري منع محاولات استخدام حرية الملاحة والمرور السلمي كذريعة للهيمنة على النقل البحري".وتابع: "أرى كل يوم كثيرا من المعلومات حول دخول السفن الحربية والطائرات الأجنبية إلى مناطق متاخمة لأراضينا، وهم ليسوا هنا من أجل المرور السلمي، إنهم هنا للاستفزازات".
https://sputnikarabic.ae/20230508/الصين-أمريكا-تعرقل-الزخم-الإيجابي-في-العلاقات-بإجراءات-مضللة-1076774948.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار العالم الآن, العالم

سفينة حربية صينية تعترض طريق مدمرة أمريكية في مضيق تايوان... فيديو

16:13 GMT 04.06.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة صينية
سفينة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أعلنت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، "اقتراب سفينة حربية صينية لمسافة 137 مترا من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان".
وقالت القيادة الأمريكية، إن "القوات البحرية الأمريكية والكندية كانتا تجريان تدريبات مشتركة في تايوان، عندما قطعت السفينة الصينية الطريق، أمام المدمرة الأمريكية التي تعمل بالصواريخ الموجهة، ما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام".
وكان وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، أكد في وقت سابق اليوم، أن السفن الحربية والطائرات الأجنبية تقترب من الأراضي الصينية ليس من أجل المرور السلمي، ولكن للاستفزاز.
وقال شانغفو في منتدى "شانغريلا" للحوار الأمني ​​في سنغافورة: "بكين لا ترى أي مشكلات في ضمان حرية الملاحة والمرور السلمي للسفن الأجنبية في المنطقة المائية ذات الصلة".
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وأضاف: "من الضروري منع محاولات استخدام حرية الملاحة والمرور السلمي كذريعة للهيمنة على النقل البحري".
وتابع: "أرى كل يوم كثيرا من المعلومات حول دخول السفن الحربية والطائرات الأجنبية إلى مناطق متاخمة لأراضينا، وهم ليسوا هنا من أجل المرور السلمي، إنهم هنا للاستفزازات".
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