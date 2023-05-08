https://sputnikarabic.ae/20230508/الصين-أمريكا-تعرقل-الزخم-الإيجابي-في-العلاقات-بإجراءات-مضللة-1076774948.html

الصين: أمريكا تعرقل الزخم الإيجابي في العلاقات بإجراءات مضللة

الصين: أمريكا تعرقل الزخم الإيجابي في العلاقات بإجراءات مضللة

قالت الصين إن استقرار العلاقات مع الولايات المتحدة ينبغي أن يكون أولوية قصوى بعد أن عرقلت واشنطن زخما إيجابيا أُنجز خلال اجتماع قادة البلدين في بالي. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

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بكين - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الصيني تشين غانغ خلال اجتماع مع سفير الولايات المتحدة لدى بكين نيكولاس بيرنز.وقال الوزير في تصريحات أذاعتها قناة "سي سي تي في" الصينية: "في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات ناجحة في جزيرة بالي وتوصلا إلى إجماع مهم".وأضاف الوزير: "مع ذلك، تسببت منذ ذلك الحين سلسلة من الإجراءات والتصريحات المضللة من الجانب الأمريكي في عرقلة زخم إيجابي تحقق بصعوبة في العلاقات بين البلدين، والعلاقات حاليا في حالة تجمد مرة أخرى".وشدد وزير الخارجية على أن تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية يأتي على رأس الأولويات.

https://sputnikarabic.ae/20230408/أمريكا-تحث-الصين-على-ضبط-النفس-بعد-إطلاقها-مناورات-عسكرية-حول-تايوان-1075694569.html

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