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https://sputnikarabic.ae/20230604/سلطات-القرم-قوات-الدفاع-الجوي-تسقط-9-طائرات-مسيرة-في-أجواء-المنطقة-1077717503.html
سلطات القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط 9 طائرات مسيرة في أجواء المنطقة
سلطات القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط 9 طائرات مسيرة في أجواء المنطقة
أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت خمس طائرات مسيرة معادية ليلا، وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة أخرى الكترونياً، مؤكدا على... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T07:52+0000
2023-06-04T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال أكسيونوف بهذا الصدد:"على مدار الليلة الماضية، أسقطت قوات الدفاع الجوي 5 طائرات مسيرة للعدو بأنظمة الصواريخ، وتم إسقاط 4 طائرات مسيرة أخرى عبر تقنيات التشويش، مضيفا أنه نتيجة لسقوط إحدى الطائرات المسيرة تحطمت النوافذ في ثلاثة منازل وسيارتين في المنطقة.ولفت أكسيونوف إلى أنه تم العثور على طائرة مسيرة غير منفجرة على منزل خاص، حيث تم إجلاء 50 شخصًا من المحيط لمحاولة تقكيك المتفجرات التي كانت تحملها.وخلص أكسيونوف بالقول: "نتيجة للهجوم الليلي لم يقع ضحايا أو جرحى، طالبا من الجميع التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الموثوقة فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-القرم-تقرر-تأميم-ممتلكات-زيلينسكي-والدول-الغربية-1077389613.html
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سلطات القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط 9 طائرات مسيرة في أجواء المنطقة

07:52 GMT 04.06.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиковمنتجع يابطا في شبه جزيرة القرم
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت خمس طائرات مسيرة معادية ليلا، وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة أخرى الكترونياً، مؤكدا على عدم سقوط ضحايا أو جرحى.
وقال أكسيونوف بهذا الصدد:"على مدار الليلة الماضية، أسقطت قوات الدفاع الجوي 5 طائرات مسيرة للعدو بأنظمة الصواريخ، وتم إسقاط 4 طائرات مسيرة أخرى عبر تقنيات التشويش، مضيفا أنه نتيجة لسقوط إحدى الطائرات المسيرة تحطمت النوافذ في ثلاثة منازل وسيارتين في المنطقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
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ولفت أكسيونوف إلى أنه تم العثور على طائرة مسيرة غير منفجرة على منزل خاص، حيث تم إجلاء 50 شخصًا من المحيط لمحاولة تقكيك المتفجرات التي كانت تحملها.
وخلص أكسيونوف بالقول: "نتيجة للهجوم الليلي لم يقع ضحايا أو جرحى، طالبا من الجميع التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الموثوقة فقط.
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