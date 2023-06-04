https://sputnikarabic.ae/20230604/سلطات-القرم-قوات-الدفاع-الجوي-تسقط-9-طائرات-مسيرة-في-أجواء-المنطقة-1077717503.html
سلطات القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط 9 طائرات مسيرة في أجواء المنطقة
سلطات القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط 9 طائرات مسيرة في أجواء المنطقة
أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت خمس طائرات مسيرة معادية ليلا، وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة أخرى الكترونياً، مؤكدا على... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T07:52+0000
2023-06-04T07:52+0000
2023-06-04T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063198496_0:82:3079:1813_1920x0_80_0_0_bb587598aa4adc642cf7e53fefa22a49.jpg
وقال أكسيونوف بهذا الصدد:"على مدار الليلة الماضية، أسقطت قوات الدفاع الجوي 5 طائرات مسيرة للعدو بأنظمة الصواريخ، وتم إسقاط 4 طائرات مسيرة أخرى عبر تقنيات التشويش، مضيفا أنه نتيجة لسقوط إحدى الطائرات المسيرة تحطمت النوافذ في ثلاثة منازل وسيارتين في المنطقة.ولفت أكسيونوف إلى أنه تم العثور على طائرة مسيرة غير منفجرة على منزل خاص، حيث تم إجلاء 50 شخصًا من المحيط لمحاولة تقكيك المتفجرات التي كانت تحملها.وخلص أكسيونوف بالقول: "نتيجة للهجوم الليلي لم يقع ضحايا أو جرحى، طالبا من الجميع التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الموثوقة فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-القرم-تقرر-تأميم-ممتلكات-زيلينسكي-والدول-الغربية-1077389613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063198496_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a1d3f4af411a4622799552f1f9b607d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط 9 طائرات مسيرة في أجواء المنطقة
تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت خمس طائرات مسيرة معادية ليلا، وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة أخرى الكترونياً، مؤكدا على عدم سقوط ضحايا أو جرحى.
وقال أكسيونوف بهذا الصدد:"على مدار الليلة الماضية، أسقطت قوات الدفاع الجوي 5 طائرات مسيرة للعدو بأنظمة الصواريخ، وتم إسقاط 4 طائرات مسيرة أخرى عبر تقنيات التشويش، مضيفا أنه نتيجة لسقوط إحدى الطائرات المسيرة تحطمت النوافذ في ثلاثة منازل وسيارتين في المنطقة.
ولفت أكسيونوف إلى أنه تم العثور على طائرة مسيرة غير منفجرة على منزل خاص، حيث تم إجلاء 50 شخصًا من المحيط لمحاولة تقكيك المتفجرات التي كانت تحملها.
وخلص أكسيونوف بالقول: "نتيجة للهجوم الليلي لم يقع ضحايا أو جرحى، طالبا من الجميع التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الموثوقة فقط.