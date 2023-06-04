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https://sputnikarabic.ae/20230604/سياسي-أمريكي-الولايات-المتحدة-تحاول-تنفيذ-خطط-النازية-بمساعدة-كييف-1077739278.html
سياسي أمريكي: الولايات المتحدة تحاول تنفيذ خطط النازية بمساعدة كييف
سياسي أمريكي: الولايات المتحدة تحاول تنفيذ خطط النازية بمساعدة كييف
قال السياسي الأمريكي، جيفري يونغ، إن "الولايات المتحدة تبنت خطة ألمانيا النازية لإلحاق الأذى بروسيا، وتحاول الآن تنفيذها بمساعدة نظام كييف". 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T18:48+0000
2023-06-04T18:55+0000
روسيا
العالم
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وكتب يونغ على صفحته في "تويتر": "على مدار الثمانين عامًا الماضية، كان هدف الدعم الأمريكي للنازيين الأوكرانيين تدمير الاتحاد السوفياتي، ثم روسيا، وتحويل أوكرانيا إلى قاعدة ضخمة للناتو تستهدف روسيا نفسها... أهداف ألمانيا النازية".وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا من محاولات قوى خارجية استهداف البلاد.وأشار بوتين إلى أن المجتمع الروسي يظهر تضامنه ويدعم قواته المسلحة في مكافحة أي تهديد خارجي.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230604/إعلام-بلجيكا-تطلب-توضيحا-من-كييف-بسبب-استخدام-أسلحتها-بالقرب-من-بيلغورود-1077735688.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سياسي أمريكي: الولايات المتحدة تحاول تنفيذ خطط النازية بمساعدة كييف

18:48 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 18:55 GMT 04.06.2023)
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توافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . Artur Gabdrahmanov
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قال السياسي الأمريكي، جيفري يونغ، إن "الولايات المتحدة تبنت خطة ألمانيا النازية لإلحاق الأذى بروسيا، وتحاول الآن تنفيذها بمساعدة نظام كييف".
وكتب يونغ على صفحته في "تويتر": "على مدار الثمانين عامًا الماضية، كان هدف الدعم الأمريكي للنازيين الأوكرانيين تدمير الاتحاد السوفياتي، ثم روسيا، وتحويل أوكرانيا إلى قاعدة ضخمة للناتو تستهدف روسيا نفسها... أهداف ألمانيا النازية".
وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا من محاولات قوى خارجية استهداف البلاد.
بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
إعلام: بلجيكا تطلب توضيحا من كييف بسبب استخدام أسلحتها بالقرب من بيلغورود
17:46 GMT
وأشار بوتين إلى أن المجتمع الروسي يظهر تضامنه ويدعم قواته المسلحة في مكافحة أي تهديد خارجي.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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