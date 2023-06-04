https://sputnikarabic.ae/20230604/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-نوع-الضربة-التي-وجهها-بوتين-إلى-القوات-المسلحة-لأوكرانيا-1077740291.html
ضابط أمريكي يكشف عن نوع الضربة التي وجهها بوتين إلى القوات المسلحة لأوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف عن نوع الضربة التي وجهها بوتين إلى القوات المسلحة لأوكرانيا
أعلن العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، أن الجيش الروسي دمر عمليا الدفاع الجوي الأوكراني، وترك أوكرانيا دون أي دفاعات جوية. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T19:35+0000
2023-06-04T19:35+0000
2023-06-04T19:35+0000
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور في قناته على "يوتيوب": "لم يتبق لأوكرانيا أنظمة دفاع جوي تقريبًا بعد أن دمرها الجيش الروسي بضربات دقيقة".وأشار الضابط إلى أن "أنظمة دفاعهم الجوي دمرت عمليا".في وقت سابق، قال مستشار سابق في البنتاغون إن الجيش الروسي سيتولى السيطرة على الضفة اليسرى لأوكرانيا بعد هزيمة المجموعات المتقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230604/سوليفان-واشنطن-لا-تستطيع-التنبؤ-بأي-توقيت-لبدء-محادثات-السلام-لحل-النزاع-في-أوكرانيا--1077737912.html
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روسيا, العالم
ضابط أمريكي يكشف عن نوع الضربة التي وجهها بوتين إلى القوات المسلحة لأوكرانيا
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أعلن العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، أن الجيش الروسي دمر عمليا الدفاع الجوي الأوكراني، وترك أوكرانيا دون أي دفاعات جوية.
وقال ماكغريغور في قناته على "يوتيوب": "لم يتبق لأوكرانيا أنظمة دفاع جوي تقريبًا بعد أن دمرها الجيش الروسي بضربات دقيقة".
وتابع: "يمكن للأنظمة المتبقية فقط حماية المناطق الصغيرة التي توجد فيها، ومن المرجح أن يتم تدميرها أيضًا، مما يسمح لروسيا باستخدام المزيد من القوة الجوية ضد القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار الضابط إلى أن "أنظمة دفاعهم الجوي دمرت عمليا".
وأضاف: "بوتين يفعل كل شيء بعناية في هذا الصدد، تمامًا مثل جنرالاته، إنهم يحاولون حرمان كييف مما تبقى لديها من دفاعات جوية وتحويل أي محاولة لدعم القوات الأوكرانية شرق نهر دنيبر إلى كابوس".
في وقت سابق، قال مستشار سابق في البنتاغون إن الجيش الروسي سيتولى السيطرة على الضفة اليسرى لأوكرانيا بعد هزيمة المجموعات المتقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية.