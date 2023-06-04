https://sputnikarabic.ae/20230604/سوليفان-واشنطن-لا-تستطيع-التنبؤ-بأي-توقيت-لبدء-محادثات-السلام-لحل-النزاع-في-أوكرانيا--1077737912.html
سوليفان: واشنطن لا تستطيع التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا - عاجل
سوليفان: واشنطن لا تستطيع التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا - عاجل
قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي،إن بلاده لا يمكنها التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T17:45+0000
2023-06-04T17:45+0000
2023-06-04T17:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg
وادعى سوليفان أن شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا سيسمح لها بالاستيلاء على مناطق استراتيجية تحت سيطرة روسيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_6a71fb74b380ee83bdf19d5bbeed0210.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
سوليفان: واشنطن لا تستطيع التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا - عاجل
تابعنا عبر
يتبع
قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي،إن بلاده لا يمكنها التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا.
وادعى سوليفان أن شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا سيسمح لها بالاستيلاء على مناطق استراتيجية تحت سيطرة روسيا.