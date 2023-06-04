عربي
سوليفان: واشنطن لا تستطيع التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا - عاجل
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/سوليفان-واشنطن-لا-تستطيع-التنبؤ-بأي-توقيت-لبدء-محادثات-السلام-لحل-النزاع-في-أوكرانيا--1077737912.html
سوليفان: واشنطن لا تستطيع التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا - عاجل
سوليفان: واشنطن لا تستطيع التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا - عاجل
قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي،إن بلاده لا يمكنها التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T17:45+0000
2023-06-04T17:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg
وادعى سوليفان أن شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا سيسمح لها بالاستيلاء على مناطق استراتيجية تحت سيطرة روسيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_6a71fb74b380ee83bdf19d5bbeed0210.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

سوليفان: واشنطن لا تستطيع التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا - عاجل

17:45 GMT 04.06.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي،إن بلاده لا يمكنها التنبؤ بأي توقيت لبدء محادثات السلام لحل النزاع في أوكرانيا.
وادعى سوليفان أن شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا سيسمح لها بالاستيلاء على مناطق استراتيجية تحت سيطرة روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيلحظة بلحظة.. بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا17:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:10 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:47 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 يونيو, 10:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала