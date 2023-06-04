https://sputnikarabic.ae/20230604/مرشحة-الرئاسة-الأمريكية-نيكي-هايلي-تدعو-لتعزيز-التحالف-مع-روسيا-فيديو-1077723917.html
مرشحة الرئاسة الأمريكية نيكي هايلي تدعو لتعزيز التحالف مع روسيا... فيديو
مرشحة الرئاسة الأمريكية نيكي هايلي تدعو لتعزيز التحالف مع روسيا... فيديو
قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، إن واشنطن بحاجة لتعزيز تحالفها مع روسيا، لتعزيز الأمن العالمي. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T12:52+0000
2023-06-04T12:52+0000
2023-06-04T12:55+0000
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جاءت تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، عندما تطرقت إلى مناطق العالم التي شعرت أن بإمكان أمريكا أن توليها المزيد من الاهتمام.وأشارت هايلي إلى العالم العربي، قائلة إن الولايات المتحدة تريد من الدول العربية أن "تنضم إلينا نوعا ما" في مواجهة إيران.وأضافت "ترى المملكة العربية السعودية تعقد صفقات مع الصين، هذا ليس جيدًا بالنسبة لنا".إلا أن فريق حملة هايلي الانتخابية، سارع بوصف كلامها على أنه "زلة لسان".وقال المتحدث كين فارناسو "من الواضح أنها أخطأت في الكلام"، مضيفا أنه "لم يكن أحد أكثر صرامة بشأن روسيا من نيكي هايلي".وكانت هايلي، قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي، ترشحها للرئاسة الأمريكية، في الانتخابات التي ستجري في العام المقبل.وأعلن الحزب الجمهوري الجمعة الماضية، عن تنظيم مناظرة للمرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2024 في أغسطس/آب القادم.والفائز في انتخابات الحزب سيواجه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديمقراطي، والذي سيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230425/بايدن-يعلن-رسميا-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-عام-2024-1076264591.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, جو بايدن
مرشحة الرئاسة الأمريكية نيكي هايلي تدعو لتعزيز التحالف مع روسيا... فيديو
12:52 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 12:55 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، إن واشنطن بحاجة لتعزيز تحالفها مع روسيا، لتعزيز الأمن العالمي.
جاءت تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، عندما تطرقت إلى مناطق العالم التي شعرت أن بإمكان أمريكا
أن توليها المزيد من الاهتمام.
وأشارت هايلي إلى العالم العربي، قائلة إن الولايات المتحدة تريد من الدول العربية أن "تنضم إلينا نوعا ما" في مواجهة إيران.
وأضافت "ترى المملكة العربية السعودية تعقد صفقات مع الصين
، هذا ليس جيدًا بالنسبة لنا".
وتابعت "نريدهم أن يكونوا معنا، ومن ثم نحتاج إلى التوافق مع الآخرين، روسيا، أستراليا، اليابان، إسرائيل".
إلا أن فريق حملة هايلي الانتخابية، سارع بوصف كلامها على أنه "زلة لسان".
وقال المتحدث كين فارناسو "من الواضح أنها أخطأت في الكلام"، مضيفا أنه "لم يكن أحد أكثر صرامة بشأن روسيا من نيكي هايلي".
وكانت هايلي
، قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي، ترشحها للرئاسة الأمريكية، في الانتخابات التي ستجري في العام المقبل.
وأعلن الحزب الجمهوري الجمعة الماضية، عن تنظيم مناظرة للمرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2024 في أغسطس/آب القادم.
والفائز في انتخابات الحزب سيواجه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديمقراطي، والذي سيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن
.