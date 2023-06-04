https://sputnikarabic.ae/20230604/مسؤول-إيراني-السعودية-بحاجة-لبلادنا-للوصول-إلى-رابطة-الدول-المستقلة-1077728495.html
مسؤول إيراني: السعودية بحاجة لبلادنا للوصول إلى رابطة الدول المستقلة
مسؤول إيراني: السعودية بحاجة لبلادنا للوصول إلى رابطة الدول المستقلة
صرح نائب الشؤون البحرية في منظمة الموانئ الإيرانية، علي نازي، بأن السعودية تحتاج إلى معابر إيران للوصول إلى دول رابطة الدول المستقلة. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T13:50+0000
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ونقل موقع "ميدل إيست نيوز" عن المسؤول الإيراني تصريحات صحفية دعا فيها إلى النظر إلى العلاقات البحرية مع المملكة من زاوية حاجة السعودية إلى الوصول إلى دول رابطة الدول المستقلة.وشدد نازي على أنه رغم كون التحالف البحري الإيراني – الإماراتي – السعودي يتعلق بالمجال العسكري، إلا "أننا شكلنا مجموعات عمل مع الدول المجاورة، سواء في شمال البلاد بين دول رابطة الدول المستقلة، وسواء في الجنوب مع دول منطقة الخليج، وتم الوصول لتفاعلات لتطوير التجارة البحرية ونقل الركاب والسياحة وتم توقيع مذكرة تعاون وهي في مراحلها الأولى".ووصف نازي التحالف البحري الإيراني – الإماراتي – السعودي بأنه قضية استراتيجية، مشيرا إلى أن سياسة النقل التجاري بين إيران والسعودية لا ترتبط باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية بل لها سوابق من الماضي، ولكن بالنظر إلى الظروف السياسية الجديدة، فإن إقامة علاقات تجارية بين البلدين ستكون أسهل.ورد المسؤول الإيراني على سؤال حول ما إذا كان لدى السعودية خلال هذه الفترة طلب لإنشاء خط بحري مباشر، حيث قال إنه "في حال تم إرسال طلب في المجال المتخصص للوصول إلى بلدان رابطة الدول المستقلة، فلم يتم استلامه رسميًا من قبلنا، وننتظر نوعية القضايا التي سيتم طرحها في التفاهم والوثائق رفيعة المستوى في قطاع النقل التجاري البحري، حتى يتم توفير الشروط بناء عليها".يذكر أن رابطة الدول المستقلة أو اتحاد الدول المستقلة (CIS) هي منظمة دولية أورو-آسيوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة ومقرها في مينسك، عاصمة بيلاروسيا، كما أن كلا من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان، تمثل الدول الأعضاء لهذه المنظمة.وفي وقت سابق، قال الجيش الإيراني، أمس السبت، إنه بصدد الإعلان عن تحالف بحري مع دول خليجية بما في ذلك السعودية والإمارات، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، في مقابلة تلفزيونية، مساء الجمعة الماضي، وفق وكالة أنباء "فارس".وقال القائد الإيراني إنه "سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, الأخبار
مسؤول إيراني: السعودية بحاجة لبلادنا للوصول إلى رابطة الدول المستقلة
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صرح نائب الشؤون البحرية في منظمة الموانئ الإيرانية، علي نازي، بأن السعودية تحتاج إلى معابر إيران للوصول إلى دول رابطة الدول المستقلة.
ونقل موقع
"ميدل إيست نيوز" عن المسؤول الإيراني تصريحات صحفية دعا فيها إلى النظر إلى العلاقات البحرية مع المملكة من زاوية حاجة السعودية إلى الوصول إلى دول رابطة الدول المستقلة.
وشدد نازي على أنه رغم كون التحالف البحري الإيراني – الإماراتي – السعودي يتعلق بالمجال العسكري، إلا "أننا شكلنا مجموعات عمل مع الدول المجاورة، سواء في شمال البلاد بين دول رابطة الدول المستقلة، وسواء في الجنوب مع دول منطقة الخليج،
وتم الوصول لتفاعلات لتطوير التجارة البحرية ونقل الركاب والسياحة وتم توقيع مذكرة تعاون وهي في مراحلها الأولى".
ووصف نازي التحالف البحري الإيراني – الإماراتي – السعودي بأنه قضية استراتيجية، مشيرا إلى أن سياسة النقل التجاري بين إيران والسعودية لا ترتبط باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية بل لها سوابق من الماضي، ولكن بالنظر إلى الظروف السياسية الجديدة، فإن إقامة علاقات تجارية بين البلدين ستكون أسهل.
ورد المسؤول الإيراني على سؤال حول ما إذا كان لدى السعودية خلال هذه الفترة طلب لإنشاء خط بحري مباشر، حيث قال إنه "في حال تم إرسال طلب في المجال المتخصص للوصول إلى بلدان رابطة الدول المستقلة، فلم يتم استلامه رسميًا من قبلنا، وننتظر نوعية القضايا التي سيتم طرحها في التفاهم والوثائق رفيعة المستوى في قطاع النقل التجاري البحري، حتى يتم توفير الشروط بناء عليها".
يذكر أن رابطة الدول المستقلة أو اتحاد الدول المستقلة (CIS) هي منظمة دولية أورو-آسيوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة ومقرها في مينسك، عاصمة بيلاروسيا، كما أن كلا من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان، تمثل الدول الأعضاء لهذه المنظمة.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإيراني، أمس السبت، إنه بصدد الإعلان عن تحالف بحري مع دول خليجية بما في ذلك السعودية والإمارات، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، في مقابلة تلفزيونية، مساء الجمعة الماضي، وفق وكالة
أنباء "فارس".
وقال القائد الإيراني إنه "سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق".