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https://sputnikarabic.ae/20230602/في-لقائهما-الثاني-وزيرا-خارجية-إيران-والسعودية-يبحثان-تعزيز-العلاقات-الثنائية-1077686366.html
في لقائهما الثاني... وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
في لقائهما الثاني... وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
بحث وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، وذلك... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T17:34+0000
2023-06-02T17:34+0000
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وجاء اللقاء على هامش اجتماع مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، بحسب بيان للخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".وخلال اللقاء، "جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما في ذلك تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين".وعبر وزيرا الخارجية السعودي والإيراني عن "تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".وكان عبد اللهيان وابن فرحان قد التقيا، في 6 أبريل/ نيسان الماضي، في بكين بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين في المدة المتفق عليها التي تقدر بغضون شهرين.وفي 8 أبريل، وصل وفد سعودي إلى طهران لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده، وفي 12 من الشهر ذاته، زار وفد إيراني الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة.ولاحقا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، تعيين علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن "الخارجية السعودية قدمت لإيران سفيرها الجديد في طهران".وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230523/وزيرا-الصحة-الإيراني-والسعودي-يلتقيان-على-هامش-اجتماع-منظمة-الصحة-العالمية-في-جنيف-1077336932.html
https://sputnikarabic.ae/20230522/وزارة-الخارجية-الايرانية-تعين-علي-رضا-عنايتي-سفيرا-للجمهورية-الإسلامية-في-المملكة-العربية-السعودية-1077322234.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس

في لقائهما الثاني... وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

17:34 GMT 02.06.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jamوزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jam
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بحث وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، وذلك في ثاني لقاء يجمعهما منذ الإعلان عن استئناف العلاقات.
وجاء اللقاء على هامش اجتماع مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، بحسب بيان للخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وخلال اللقاء، "جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما في ذلك تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين".
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وعبر وزيرا الخارجية السعودي والإيراني عن "تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
وكان عبد اللهيان وابن فرحان قد التقيا، في 6 أبريل/ نيسان الماضي، في بكين بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين في المدة المتفق عليها التي تقدر بغضون شهرين.
وفي 8 أبريل، وصل وفد سعودي إلى طهران لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده، وفي 12 من الشهر ذاته، زار وفد إيراني الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة.
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ولاحقا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، تعيين علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن "الخارجية السعودية قدمت لإيران سفيرها الجديد في طهران".
وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
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