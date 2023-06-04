https://sputnikarabic.ae/20230604/مصدر-لـسبوتنيك-أوكرانيا-تبتكر-طريقة-جديدة-لإجبار-مواطنيها-على-الالتحاق-بالجيش-1077715197.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تبتكر طريقة جديدة لإجبار مواطنيها على الالتحاق بالجيش
مصدر لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تبتكر طريقة جديدة لإجبار مواطنيها على الالتحاق بالجيش
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات العسكرية الأوكرانية بدأت بتطبيق طرق جديدة لإجبار المواطنين على الالتحاق بالجيش الأوكراني. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T06:01+0000
2023-06-04T06:01+0000
2023-06-04T06:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المصدر نقلاً عن مصادر في المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي: "بدأ نظام كييف بنقل رجال من منطقة خيرسون التي تسيطر عليها في أوكرانيا إلى الجيش، حيث تعمل السلطات على إجبار المواطنين على الانضمام للجيش خلال تلقي المساعدات الإنسانية.وأضاف المصدر: "ابتكرت السلطات الأوكرانية طريقة جديدة لتعبئة المواطنين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية".ووفقا له، منذ يونيو / حزيران، تلقت جميع مراكز التجنيد أمرا شفهيا "على طول الضفة اليمنى بأكملها لنهر دنيبر يجب إخراج جميع الرجال الذين جاؤوا إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية من قوائم الانتظار وإرسالهم إلى الجبهة".وفي وقت سابق، قال ناشط في الحركة السرية الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولايف المجاورة إنه تم نقل جميع الرجال من الشوارع بشكل عشوائي إلى نقاط تعبئة القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230602/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تضرب-جيشها-باستخدام-غراد--1077670130.html
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العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تبتكر طريقة جديدة لإجبار مواطنيها على الالتحاق بالجيش
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كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات العسكرية الأوكرانية بدأت بتطبيق طرق جديدة لإجبار المواطنين على الالتحاق بالجيش الأوكراني.
وقال المصدر نقلاً عن مصادر في المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي: "بدأ نظام كييف بنقل رجال من منطقة خيرسون التي تسيطر عليها في أوكرانيا إلى الجيش، حيث تعمل السلطات على إجبار المواطنين على الانضمام للجيش خلال تلقي المساعدات الإنسانية.
وأضاف المصدر: "ابتكرت السلطات الأوكرانية طريقة جديدة لتعبئة المواطنين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية".
ووفقا له، منذ يونيو / حزيران، تلقت جميع مراكز التجنيد أمرا شفهيا "على طول الضفة اليمنى بأكملها لنهر دنيبر يجب إخراج جميع الرجال الذين جاؤوا إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية من قوائم الانتظار وإرسالهم إلى الجبهة".
وفي وقت سابق، قال ناشط في الحركة السرية الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولايف المجاورة إنه تم نقل جميع الرجال من الشوارع بشكل عشوائي إلى نقاط تعبئة القوات المسلحة الأوكرانية.