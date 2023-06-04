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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/مصدر-لـسبوتنيك-أوكرانيا-تبتكر-طريقة-جديدة-لإجبار-مواطنيها-على-الالتحاق-بالجيش-1077715197.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تبتكر طريقة جديدة لإجبار مواطنيها على الالتحاق بالجيش
مصدر لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تبتكر طريقة جديدة لإجبار مواطنيها على الالتحاق بالجيش
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات العسكرية الأوكرانية بدأت بتطبيق طرق جديدة لإجبار المواطنين على الالتحاق بالجيش الأوكراني. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T06:01+0000
2023-06-04T06:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المصدر نقلاً عن مصادر في المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي: "بدأ نظام كييف بنقل رجال من منطقة خيرسون التي تسيطر عليها في أوكرانيا إلى الجيش، حيث تعمل السلطات على إجبار المواطنين على الانضمام للجيش خلال تلقي المساعدات الإنسانية.وأضاف المصدر: "ابتكرت السلطات الأوكرانية طريقة جديدة لتعبئة المواطنين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية".ووفقا له، منذ يونيو / حزيران، تلقت جميع مراكز التجنيد أمرا شفهيا "على طول الضفة اليمنى بأكملها لنهر دنيبر يجب إخراج جميع الرجال الذين جاؤوا إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية من قوائم الانتظار وإرسالهم إلى الجبهة".وفي وقت سابق، قال ناشط في الحركة السرية الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولايف المجاورة إنه تم نقل جميع الرجال من الشوارع بشكل عشوائي إلى نقاط تعبئة القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230602/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تضرب-جيشها-باستخدام-غراد--1077670130.html
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العالم

مصدر لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تبتكر طريقة جديدة لإجبار مواطنيها على الالتحاق بالجيش

06:01 GMT 04.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات العسكرية الأوكرانية بدأت بتطبيق طرق جديدة لإجبار المواطنين على الالتحاق بالجيش الأوكراني.
وقال المصدر نقلاً عن مصادر في المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي: "بدأ نظام كييف بنقل رجال من منطقة خيرسون التي تسيطر عليها في أوكرانيا إلى الجيش، حيث تعمل السلطات على إجبار المواطنين على الانضمام للجيش خلال تلقي المساعدات الإنسانية.
وأضاف المصدر: "ابتكرت السلطات الأوكرانية طريقة جديدة لتعبئة المواطنين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية".
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الأوكرانية تضرب جيشها باستخدام "غراد"
2 يونيو, 10:17 GMT
ووفقا له، منذ يونيو / حزيران، تلقت جميع مراكز التجنيد أمرا شفهيا "على طول الضفة اليمنى بأكملها لنهر دنيبر يجب إخراج جميع الرجال الذين جاؤوا إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية من قوائم الانتظار وإرسالهم إلى الجبهة".
وفي وقت سابق، قال ناشط في الحركة السرية الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولايف المجاورة إنه تم نقل جميع الرجال من الشوارع بشكل عشوائي إلى نقاط تعبئة القوات المسلحة الأوكرانية.
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