https://sputnikarabic.ae/20230605/البيت-الأبيض-تزويد-أوكرانيا-بأنظمة-الدفاع-الجوي-أولوية-رئيسية-1077772919.html
البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أولوية رئيسية
البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أولوية رئيسية
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي يمثل أولوية رئيسية. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T19:27+0000
2023-06-05T19:27+0000
2023-06-05T19:27+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg
وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمتلكون عددًا كبيرًا من أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات تحت تصرفهم.وأكد كيربي أن الأسلحة من هذا المجال "تظل في المرتبة الأولى في قائمة المساعدات التي تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بها".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تسريع عملية إرسال تشكيلات منظومات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي والطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا "لتقريب نهاية الأعمال العسكرية".وقال زيلينسكي في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، يوم الخميس: "إن سرعة التدجج بهاتين المجموعتين (باتريوت والمقاتلات) ستسرع حرفيا من إرساء السلام"، وفق قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230602/زيلينسكي-يشتكي-قلة-الباتريوت-1077686734.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_89d80ad7c83b996878c0960c106f9c63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أولوية رئيسية
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي يمثل أولوية رئيسية.
وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمتلكون عددًا كبيرًا من أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات تحت تصرفهم.
وقال كيربي: "لا يوجد الكثير منها سواء في ترسانتنا، أو بين مخزونات الدول التي اشترتها، لكن مرة أخرى، لا أريد أن أستبق الوضع الذي نحن فيه. ما نعرفه هو أن "تزويد" أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أولوية".
وأكد كيربي أن الأسلحة من هذا المجال "تظل في المرتبة الأولى في قائمة المساعدات التي تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بها".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تسريع عملية إرسال تشكيلات منظومات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي والطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا "لتقريب نهاية الأعمال العسكرية".
وقال زيلينسكي في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، يوم الخميس: "إن سرعة التدجج بهاتين المجموعتين (باتريوت والمقاتلات) ستسرع حرفيا من إرساء السلام"، وفق قوله.