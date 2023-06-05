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البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أولوية رئيسية
البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أولوية رئيسية
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي يمثل أولوية رئيسية. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T19:27+0000
2023-06-05T19:27+0000
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وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمتلكون عددًا كبيرًا من أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات تحت تصرفهم.وأكد كيربي أن الأسلحة من هذا المجال "تظل في المرتبة الأولى في قائمة المساعدات التي تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بها".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تسريع عملية إرسال تشكيلات منظومات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي والطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا "لتقريب نهاية الأعمال العسكرية".وقال زيلينسكي في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، يوم الخميس: "إن سرعة التدجج بهاتين المجموعتين (باتريوت والمقاتلات) ستسرع حرفيا من إرساء السلام"، وفق قوله.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أولوية رئيسية

19:27 GMT 05.06.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© tabrez_syed/unsplash
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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي يمثل أولوية رئيسية.
وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمتلكون عددًا كبيرًا من أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات تحت تصرفهم.

وقال كيربي: "لا يوجد الكثير منها سواء في ترسانتنا، أو بين مخزونات الدول التي اشترتها، لكن مرة أخرى، لا أريد أن أستبق الوضع الذي نحن فيه. ما نعرفه هو أن "تزويد" أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أولوية".

وأكد كيربي أن الأسلحة من هذا المجال "تظل في المرتبة الأولى في قائمة المساعدات التي تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بها".
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زيلينسكي يشكو قلة "باتريوت"
2 يونيو, 17:36 GMT
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تسريع عملية إرسال تشكيلات منظومات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي والطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا "لتقريب نهاية الأعمال العسكرية".
وقال زيلينسكي في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، يوم الخميس: "إن سرعة التدجج بهاتين المجموعتين (باتريوت والمقاتلات) ستسرع حرفيا من إرساء السلام"، وفق قوله.
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