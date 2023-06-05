https://sputnikarabic.ae/20230605/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-لمجموعات-تخريبية-أوكرانية-في-بيلغورود--1077754742.html
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا لمجموعات تخريبية أوكرانية في بيلغورود
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا لمجموعات تخريبية أوكرانية في بيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي، أحبطوا محاولة مجموعتين من المخربين الأوكرانيين لاختراق مقاطعة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T11:09+0000
2023-06-05T11:09+0000
2023-06-05T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في الساعة 13:00 بتوقيت "موسكو"، حاول المسلحون عبور نهر سيفيرسكي دونيتس والهبوط في ضواحي نوفايا تافولجانكا. كان الهجوم تحت غطاء نيران المدفعية المكثفة التي فتحتها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية.وبحسب البيان: "قضىت القوات الروسية على 10 مخربين أوكرانيين وقاربين ومدرعة".وتابع البيان: "تمكنت المدفعية من قمع خمس وحدات هاون للعدو وتعطيل نظام راجمات الصواريخ من طراز "غراد" في منطقة فولشانسك في مقاطعة خاركوف ووحدتي من المدفعية الذاتية الدفع من طراز "كراب" البولندية التي هاجمت الأراضي الروسية.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدةً السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230604/حاكم-بيلغورود-نخوض-معركة-مع-مجموعة-تخريب-أوكرانية-في-بلدة-نوفايا-تافولجانكا-1077732492.html
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روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا لمجموعات تخريبية أوكرانية في بيلغورود
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي، أحبطوا محاولة مجموعتين من المخربين الأوكرانيين لاختراق مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع الروسية: "في الساعة 13:00 بتوقيت "موسكو"، حاول المسلحون عبور نهر سيفيرسكي دونيتس والهبوط في ضواحي نوفايا تافولجانكا. كان الهجوم تحت غطاء نيران المدفعية المكثفة التي فتحتها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية.
وتابعت الدفاع الروسية: "تم تدمير التشكيلات الإرهابية لنظام كييف من خلال الضربات الجوية ونيران المدفعية للوحدات الروسية التي تغطي حدود الدولة للمنطقة العسكرية الغربية".
وبحسب البيان: "قضىت القوات الروسية على 10 مخربين أوكرانيين وقاربين ومدرعة".
وتابع البيان: "تمكنت المدفعية من قمع خمس وحدات هاون للعدو وتعطيل نظام راجمات الصواريخ من طراز "غراد" في منطقة فولشانسك في مقاطعة خاركوف ووحدتي من المدفعية الذاتية الدفع من طراز "كراب" البولندية التي هاجمت الأراضي الروسية.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدةً السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.