https://sputnikarabic.ae/20230605/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-في-خيرسون--1077776779.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في خيرسون
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في خيرسون
صرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش الروسي أسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25"، كانت تغطي محاولة شن هجوم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة كاخوفكا في... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T20:31+0000
2023-06-05T20:31+0000
2023-06-05T20:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال المصدر: "أُسقطت طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون في 5 يونيو/ حزيران 2023. فشلت اليوم محاولة أخرى، كانت تغطي إنزال القوات المسلحة على النهر في قرية بابينو، وتركت وحدات الإنزال الأوكرانية دون دعم جوي".أصبحت مقاطعة خيرسون جزءا من روسيا بعد الاستفتاء العام الماضي، تسيطر روسيا على 75% من أراضي المقاطعة، وتسيطر أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230605/-الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-زابوروجيه-فيديو-1077768288.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في خيرسون
20:31 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 20:32 GMT 05.06.2023) تابعنا عبر
صرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش الروسي أسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25"، كانت تغطي محاولة شن هجوم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر: "أُسقطت طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون في 5 يونيو/ حزيران 2023. فشلت اليوم محاولة أخرى، كانت تغطي إنزال القوات المسلحة على النهر في قرية بابينو، وتركت وحدات الإنزال الأوكرانية دون دعم جوي".
وأشار المصدر إلى أن إحدى الطائرتين الهجوميتين من طراز "سو-25" اللتين كانتا توفران الحماية لعملية الإنزال من الجو، أسقطتها مدافع مضادة للطائرات تابعة لمجموعة دنيبر، والطائرة الثانية لم تكمل المهمة، تركت المعركة وانسحبت.
وأكد المصدر أن الطائرة الهجومية أصيبت بمساعدة نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "فيربا"، وسقط حطامها في بلدة أوسوكوروفكا، الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر الذي تسيطر عليه كييف.
أصبحت مقاطعة خيرسون جزءا من روسيا بعد الاستفتاء العام الماضي، تسيطر روسيا على 75% من أراضي المقاطعة، وتسيطر أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).