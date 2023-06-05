عربي
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230605/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-في-خيرسون--1077776779.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في خيرسون
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في خيرسون
صرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش الروسي أسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25"، كانت تغطي محاولة شن هجوم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة كاخوفكا في... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T20:31+0000
2023-06-05T20:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062333506_87:0:1781:953_1920x0_80_0_0_f4cde0705eb0b563a171b775ef76988b.jpg
وقال المصدر: "أُسقطت طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون في 5 يونيو/ حزيران 2023. فشلت اليوم محاولة أخرى، كانت تغطي إنزال القوات المسلحة على النهر في قرية بابينو، وتركت وحدات الإنزال الأوكرانية دون دعم جوي".أصبحت مقاطعة خيرسون جزءا من روسيا بعد الاستفتاء العام الماضي، تسيطر روسيا على 75% من أراضي المقاطعة، وتسيطر أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230605/-الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-زابوروجيه-فيديو-1077768288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062333506_390:0:1661:953_1920x0_80_0_0_68b56ce872d094da34c65e1af5e412d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في خيرسون

20:31 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 20:32 GMT 05.06.2023)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش الروسي أسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25"، كانت تغطي محاولة شن هجوم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر: "أُسقطت طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون في 5 يونيو/ حزيران 2023. فشلت اليوم محاولة أخرى، كانت تغطي إنزال القوات المسلحة على النهر في قرية بابينو، وتركت وحدات الإنزال الأوكرانية دون دعم جوي".

وأشار المصدر إلى أن إحدى الطائرتين الهجوميتين من طراز "سو-25" اللتين كانتا توفران الحماية لعملية الإنزال من الجو، أسقطتها مدافع مضادة للطائرات تابعة لمجموعة دنيبر، والطائرة الثانية لم تكمل المهمة، تركت المعركة وانسحبت.

دبابات روسية خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه... فيديو
16:02 GMT

وأكد المصدر أن الطائرة الهجومية أصيبت بمساعدة نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "فيربا"، وسقط حطامها في بلدة أوسوكوروفكا، الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر الذي تسيطر عليه كييف.

أصبحت مقاطعة خيرسون جزءا من روسيا بعد الاستفتاء العام الماضي، تسيطر روسيا على 75% من أراضي المقاطعة، وتسيطر أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала